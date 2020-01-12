Официальные заявления полиции 2017 года и 2020 года кардинально отличаются. В связи с этим возникают сомнения, что правоохранители поймали реального организатора убийства Амины Окуевой.

Об этом сообщают #Буквы.

Ранее полицейские задержали группу киллеров. Часть из них разоблачили раньше, а сегодня оперативники Нацполиции совместно с коллегами полиции Киевщины, с привлечением спецназа КОРД под процессуальным руководством областной прокуратуры задержали именно организатора убийства Амины Окуевой.

Глава Нацполиции отметил, что ДНК задержанного совпало с ДНК на оружии, оставленном на месте убийства Амины Окуевой.

“В состав группы в целом входило семь человек, часть из них по подозрению в двух убийствах задержали в сентябре 2019 года. А сегодня оперативники задержали организатора убийства Амины Окуевой и покушения на убийство ее мужа Адама. Задержанный мужчина тоже является членом указанной преступной группы”, – сообщил Клименко.

Министр внутренних дел Арсен Аваков на своей странице в Facebook отчитался о задержании убийц и также заявил, что ДНК задержанного совпало с ДНК на оружии, оставленном на месте убийства Окуевой.

“В 2017 году группа неизвестных расстреляла машину Осмаева и Окуевой на жд переезде под Киевом. Осмаев был ранен, была убита Амина Окуева..

Автоматическое оружие было брошено киллерами на месте. Хорошо помню тот печальный день.. Сегодня Нацполиция задержала группу киллеров, обоснованно подозреваемых в ряде убийств.. и в том числе – в убийстве Амины. ДНК задержанного совпало с ДНК на брошенном на месте преступлении оружии”, – написал Аваков.

Стоит напомнить, что в 2017 году полиция официально заявляла, что на найденном в лесу автомате не было следов ДНК.

Так, 8 ноября начальник отдела коммуникации Главного управления Нацполиции в Киевской области Николай Жукович в комментарии УНН, УНИАН и еще нескольким СМИ заявил, что на найденном возле места убийства Окуевои автомате отпечатков и остатков ДНК не обнаружили.

“Следов ДНК на автомате, который был найден в Васильковском районе в полутора километрах от места расстрела, нет”, – отметил он.

По словам Жуковича, пока нельзя однозначно утверждать, этим или не этим автоматом убили Окуеву, так как баллистическая экспертиза еще не завершена. Он сообщил, что нашли автомат калибра 5,45 мм.

“Это автомат под калибр 5,45 мм. Он сейчас направлен на проведение баллистической экспертизы, и пока результатов этой экспертизы у нас нет. Мы не можем четко сказать, что именно этот автомат был задействован в расстреле. Ничего больше на нем не найдено – ни отпечатков, ни остатков ДНК”, – сообщил Жукович.

Такие нестыковки в заявлениях полиции дают повод украинцам сомневаться в том, что ведомство Авакова поймало организатора убиства Окуевой.

Напомним, вечером 30 октября 2017 года под Киевом на железнодорожном переезде расстреляли автомобиль с Адамом Осмаевым и Аминой Окуевой. Женщина была убита, а ее муж получил ранение в ногу.

Окуева погибла от выстрела в голову.