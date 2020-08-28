Соответствующее сообщение опубликовано на сайте берлинской клиники “Шарите”, куда доставили Навального.
Оппозиционер все еще в состоянии медицинской комы, но симптомы отравления ослабевают.
“Наблюдается некоторое улучшение в симптоматике, вызванной воздействием ингибиторов холинэстеразы. Господин Навальный продолжает лечение в отделении интенсивной терапии, где он находится в медицинской коме и на искусственной вентиляции легких. Хотя его состояние остается тяжелым, непосредственной опасности для его жизни нет”, – подчеркивается в сообщении.
В клинике уточнили, что из-за серьезности отравления” оппозиционера “еще слишком рано оценивать возможные долгосрочные последствия”.
О состоянии оппозиционера также рассказала в Twitter его пресс-секретарь Кира Ярмыш.
“Новости по здоровью Алексея. Он по-прежнему в искусственной коме и подключен к ИВЛ. Состояние тяжелое, однако симптомы отравления уменьшаются. Сейчас серьезной угрозы для жизни нет. Тем не менее прогнозов врачи по-прежнему не дают”, – отметила Ярмыш.
- 20 августа российского оппозиционного политика Алексея Навального госпитализировали. Он в состоянии комы.
- 22 августа Навальный в бессознательном состоянии был транспортирован из Омска в Берлин.
- 24 августа во берлинской клинике “Шарите” подтвердили, что российского оппозиционера Алексея Навального отравили. Раньше это отрицали омские врачи.
- Согласно расследованию немецкого журнала Der Spiegel и исследовательской группы Bellingcat, Алексея Навального могли отравить ядом, по составу схожим на нервно-паралитическое вещество “Новичок”.