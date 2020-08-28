Соответствующее сообщение опубликовано на сайте берлинской клиники “Шарите”, куда доставили Навального.

Оппозиционер все еще в состоянии медицинской комы, но симптомы отравления ослабевают.

“Наблюдается некоторое улучшение в симптоматике, вызванной воздействием ингибиторов холинэстеразы. Господин Навальный продолжает лечение в отделении интенсивной терапии, где он находится в медицинской коме и на искусственной вентиляции легких. Хотя его состояние остается тяжелым, непосредственной опасности для его жизни нет”, – подчеркивается в сообщении.

В клинике уточнили, что из-за серьезности отравления” оппозиционера “еще слишком рано оценивать возможные долгосрочные последствия”.

О состоянии оппозиционера также рассказала в Twitter его пресс-секретарь Кира Ярмыш.

“Новости по здоровью Алексея. Он по-прежнему в искусственной коме и подключен к ИВЛ. Состояние тяжелое, однако симптомы отравления уменьшаются. Сейчас серьезной угрозы для жизни нет. Тем не менее прогнозов врачи по-прежнему не дают”, – отметила Ярмыш.