Об этом говорится в сообщении Министерства юстиции страны.
Отмечается, что тестирование необходимо пройти сразу по прибытии в Норвегию.
“Правительство вводит требование проводить тестирование на COVID-19 для тех, кто прибывает в Норвегию со 2 января 2021 года. Тест должен быть проведен как можно скорее и не позднее, чем через один день после прибытия”, – говорится в сообщении.
Тест можно пройти в аэропорту, или в пограничной станции. Если же человек этого не сделает немедленно по прибытии, он должен связаться с муниципалитетом и заказать тестирование самостоятельно.
Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг отметила, что усиление карантинных мероприятий обусловленно распространением мутировавшего коронавируса, вспышку которого ранее зафиксировали в Великобритании.
“Мы обеспокоены вспышками новых мутировавших вариантов вируса, которые могут быть заразными, и многие вернутся в Норвегию после Рождества из стран с гораздо высоким уровнем инфицирования, чем у нас”, – сказала Сульберг.
- Ранее стало известно, что ряд стран Европы вводят или рассматривают возможность введения ограничений на сообщение с Великобританией из-за обнаруженного там нового штамма коронавируса COVID-19. Он распространяется быстрее своей предыдущей версии. При этом ученые не считают, что он более смертелен. В недавнем заявлении премьер-министр Британии Борис Джонсон отметил со ссылкой на научных советников, что новый штамм может быть на 70% заразнее прежнего. Пока нет доказательств, что новый штамм будет устойчив к вакцинам.
- Новый штамм коронавируса COVID-19 вызвал неистовую панику среди жителей самой Великобритании. Люди массово бросились в продуктовые магазины и опустошили полки.
- Министерство охраны здоровья Украины рекомендовало украинцам воздержаться от поездок в Великобританию и ряд других стран, где обнаружили новый штамм коронавируса COVID-19.
- Правительство Украины пока не планирует вводить запрет на въезд в нашу страну из Великобритании из-за нового штамма COVID-19. Но для путешественников будут действовать ряд ограничений.
- После быстрого распространения нового штамма COVID-19 в Великобритании, Европейская комиссия решила ограничить въезд граждан из этой страны.