Правительство Норвегии ввело обязательное тестирование на коронавирус для всех, кто въезжает в страну. Требование вступает в силу в субботу, 2 января.

Об этом говорится в сообщении Министерства юстиции страны.

Отмечается, что тестирование необходимо пройти сразу по прибытии в Норвегию.

“Правительство вводит требование проводить тестирование на COVID-19 для тех, кто прибывает в Норвегию со 2 января 2021 года. Тест должен быть проведен как можно скорее и не позднее, чем через один день после прибытия”, – говорится в сообщении.

Тест можно пройти в аэропорту, или в пограничной станции. Если же человек этого не сделает немедленно по прибытии, он должен связаться с муниципалитетом и заказать тестирование самостоятельно.

Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг отметила, что усиление карантинных мероприятий обусловленно распространением мутировавшего коронавируса, вспышку которого ранее зафиксировали в Великобритании.

“Мы обеспокоены вспышками новых мутировавших вариантов вируса, которые могут быть заразными, и многие вернутся в Норвегию после Рождества из стран с гораздо высоким уровнем инфицирования, чем у нас”, – сказала Сульберг.