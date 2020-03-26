Об этом сообщает новозеландская газета New Zealand Herald.
Стрелок признал вину в убийстве 51 человека и в покушении на убийство 40 человек, которые также были в мечетях новозеландского города Крайстчерч во время теракта.
29-летний Таррант признал, что в одиночку убил 51 мусульманина. Соответствующее заявление он сделал на внеочередном заседании Высокого суда в Крайстчерче. Заседание происходило в режиме онлайн. Таррант обращался к суду из тюремной камеры.
О желании признать вину в содеянном Таррант заявил накануне. Судебное заседание подготовили в срочном порядке, учитывая меры безопасности в связи с распространением коронавирусной инфекции.
- 15 марта в двух мечетях города Крайстчерч в Новой Зеландии произошла стрельба. Ранее сообщалось, что погибли 50 человек. Происходящее 17 минут транслировалось в прямом эфире на Facebook, после чего видео распространилось в Интернете.
- Стрелком оказался 28-летний австралиец Брентон Таррант. Перед атакой Таррант написал на рожке автомата имя украинца Павла Лапшина, который готовил теракты у мечетей в Великобритании.
- Брентон Таррант написал 74-страничный манифест, который затем запретили в Новой Зеландии. В нем он упоминал Украину, адресовав таким образом угрозы в том числе украинским верующим.