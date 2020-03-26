Стрелок из Австралии Брентон Таррант признался в убийстве 51 человека, которые находились в мечетях Новой Зеландии во время теракта в марте 2019 года.

Об этом сообщает новозеландская газета New Zealand Herald.

Стрелок признал вину в убийстве 51 человека и в покушении на убийство 40 человек, которые также были в мечетях новозеландского города Крайстчерч во время теракта.

29-летний Таррант признал, что в одиночку убил 51 мусульманина. Соответствующее заявление он сделал на внеочередном заседании Высокого суда в Крайстчерче. Заседание происходило в режиме онлайн. Таррант обращался к суду из тюремной камеры.

О желании признать вину в содеянном Таррант заявил накануне. Судебное заседание подготовили в срочном порядке, учитывая меры безопасности в связи с распространением коронавирусной инфекции.