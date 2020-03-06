Народный депутат Украины от фракции “Голоса” Юлия Клименко возразила, что речь не идет о гуманитарном кризисе, поскольку воды не хватает на обеспечение военных объектов страны-оккупанта.

“Это вопрос гуманитарной ответственности? Минуточку! Это неправда. Физические лица, люди обеспечены водой в Крыму. Единственное на то не хватает, так это на те военные объект, которые там есть. И, простите пожалуйста, Крым превратился в военную базу. Вы хотите подавать туда воду, агрессору?”, — уточнила она.

В ответ на это премьер-министр заявил, что воду в Крым необходимо подавать потому, что там живут украинцы.

“Там живут украинцы. Мы не перекроем воду для украинцев. Точка. Мы не собираемся подавать воду не в Украину. Крым — это Украина. Или нет? Крым — это Украина. Мы будем подавать воду в Украину? Там живут украинцы. Оккупант не может нести ответственность за украинцев, которые там живут”, — сказал Шмыгаль.