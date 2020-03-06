Об этом шла речь в эфире ток-шоу “Право на власть” на телеканале “1+1”.
“Вопрос подачи воды в оккупированный Крым — это не вопрос торговли с оккупантов, не вопрос какого-то бизнеса, это вопрос гуманитарной ответственности перед людьми, которые живут в Крыму. Неподача туда воды приведет к гуманитарной катастрофе”, — отметил Шмыгаль.
Народный депутат Украины от фракции “Голоса” Юлия Клименко возразила, что речь не идет о гуманитарном кризисе, поскольку воды не хватает на обеспечение военных объектов страны-оккупанта.
“Это вопрос гуманитарной ответственности? Минуточку! Это неправда. Физические лица, люди обеспечены водой в Крыму. Единственное на то не хватает, так это на те военные объект, которые там есть. И, простите пожалуйста, Крым превратился в военную базу. Вы хотите подавать туда воду, агрессору?”, — уточнила она.
В ответ на это премьер-министр заявил, что воду в Крым необходимо подавать потому, что там живут украинцы.
“Там живут украинцы. Мы не перекроем воду для украинцев. Точка. Мы не собираемся подавать воду не в Украину. Крым — это Украина. Или нет? Крым — это Украина. Мы будем подавать воду в Украину? Там живут украинцы. Оккупант не может нести ответственность за украинцев, которые там живут”, — сказал Шмыгаль.
На видео с 1 ч. 44 мин.
Напомним, Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. Шесть лет назад, 27 февраля 2014 года началась открытая фаза оккупации Крымского полуострова российскими войсками. 1 марта 2014 года Российская Федерация официально приняла решение о введении своих войск на территорию Украины. После аннексии Крыма Россией в 2014 году поставки воды на полуостров прекратили.
В конце февраля секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что исключает возможность поставок воды в незаконно аннексированный Крым.
- Ранее глава фракции “Слуги народа” Давид Арахамия в эфире телеканала “Прямой” в ответ на вопрос журналиста о возможности возобновления водоснабжения аннексированного Крыма в обмен на вывод российских войск с Донбасса заявил, что считает такой компромисс “достаточным” и “пошел бы на это”.
- Позднее Арахамия публично извинился за слова о возобновлении водоснабжения аннексированного РФ Крыма в обмен на вывод российских войск с Донбасса.