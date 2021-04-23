Співробітники Служби безпеки України обшукали у Києві бізнес-центр "Міленіум", в якому розташований офіс олігарха Ігоря Коломойського. За результатами слідчих дій було вилучено електронні носії інформації та документи товариства.

Про це #Буквам повідомили в пресслужбі СБУ.

Обшуки стосувалися справи “Центренерго”.

“Служба безпеки України проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом продажу ПАТ “Центренерго” на різних сегментах ринку електроенергії, виробленої зазначеним державним підприємством по цінам, які на 20-30% нижче собівартості її виробництва. На переконання слідчих, це призвело до завдання збитків та розтрати майна ПАТ на суму майже 225 млн грн“, – сказав речник СБУ Артем Дехтяренко.

За його словами, 22 квітня 2021 року співробітники СБУ провели обшуки у фігурантів кримінального провадження.

Речник також зазначив, що за підсумками обшуків було вилучено електронні носії інформації та документи даного товариства. Наразі тривають слідчі дії.

Журналіст програми “Схеми” Михайло Ткач уточнив, що обшуки пройшли у бізнес-центрі “Міленіум”, де розташовується офіс Ігоря Коломойського.

Вони розпочалися напередодні о 20:30 і тривали майже до 1:00.

Коломойський в коментарі журналісту повідомив, що він не отримував ніяких офіційних звернень від правоохоронців. Причин обшуків поки не знає. Сам перебуває в Дніпрі. Офіційного офісу в БЦ “Міленіум” у нього немає.

“Центренерго” є єдиною в Україні державною енергогенеруючою компанією. До її складу входять три теплові електростанції: Зміївська, Трипільська та Вуглегірська. Компанію намагалися приватизувати кілька разів, але безуспішно.

Влітку минулого року журналісти програми “Схеми: корупція в деталях” з’ясували, що компанії, пов’язані з олігархом Ігорем Коломойським, за півроку могли заробити більше 4 млрд гривень на продажу вугілля державній компанії “Центренерго” за завищеними цінами.

Раніше повідомлялося, що щонайменше 1,5 млн тонн вугілля різних марок (зокрема газового вугілля, який є в Україні), перепродали державній компанії “Центренерго” фірми, пов’язані з Коломойським. Походження цього вугілля – переважно російське.