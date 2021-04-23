Про це #Буквам повідомили в пресслужбі СБУ.

Обшуки стосувалися справи “Центренерго”.

“Служба безпеки України проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом продажу ПАТ “Центренерго” на різних сегментах ринку електроенергії, виробленої зазначеним державним підприємством по цінам, які на 20-30% нижче собівартості її виробництва. На переконання слідчих, це призвело до завдання збитків та розтрати майна ПАТ на суму майже 225 млн грн“, – сказав речник СБУ Артем Дехтяренко.

За його словами, 22 квітня 2021 року співробітники СБУ провели обшуки у фігурантів кримінального провадження.

Речник також зазначив, що за підсумками обшуків було вилучено електронні носії інформації та документи даного товариства. Наразі тривають слідчі дії.

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Журналіст програми “Схеми” Михайло Ткач уточнив, що обшуки пройшли у бізнес-центрі “Міленіум”, де розташовується офіс Ігоря Коломойського.

Вони розпочалися напередодні о 20:30 і тривали майже до 1:00.

Коломойський в коментарі журналісту повідомив, що він не отримував ніяких офіційних звернень від правоохоронців. Причин обшуків поки не знає. Сам перебуває в Дніпрі. Офіційного офісу в БЦ “Міленіум” у нього немає.

“Центренерго” є єдиною в Україні державною енергогенеруючою компанією. До її складу входять три теплові електростанції: Зміївська, Трипільська та Вуглегірська. Компанію намагалися приватизувати кілька разів, але безуспішно.

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Влітку минулого року журналісти програми “Схеми: корупція в деталях” з’ясували, що компанії, пов’язані з олігархом Ігорем Коломойським, за півроку могли заробити більше 4 млрд гривень на продажу вугілля державній компанії “Центренерго” за завищеними цінами.

Раніше повідомлялося, що щонайменше 1,5 млн тонн вугілля різних марок (зокрема газового вугілля, який є в Україні), перепродали державній компанії “Центренерго” фірми, пов’язані з Коломойським. Походження цього вугілля – переважно російське.

  • Крім того, ексдиректор Державного бюро розслідувань Роман Труба обговорював у своєму кабінеті можливість “проштовхнути” в “Центренерго” “смотрящого” з орбіти олігарха Ігоря Коломойського.