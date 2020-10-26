Об этом шла речь в эфире ток-шоу “Свобода слова” на телеканале ICTV.

Как сообщалось ранее, “всеукраинский опрос”, который по инициативе Владимира Зеленского происходил на избирательных участках во время местных выборов 25 октября, должен был проводиться по всей стране и его стоимость была оценена в 103 млн гривен. Его должны были провести на средства партии “Слуга народа”.

Однако опросом были охвачены, по оценке ОПОРА, около 55% участков. По обновленному прогнозу гражданской сети, его стоимость должна быть в три раза меньше.

“Нам стало известно из нескольких источников из компаний, проводивших рекрутинг волонтеров, о стоимости единицы услуг в поле. Мы рассчитали почти 30 тысяч участков, 29 тысяч, по два человека с уплатой налогов. Тогда бюджет 103 миллиона. Если речь идет о том количестве волонтеров, которое реально стояла возле участков… Вероятно, что было ожидание несколько большей численности, потому что мы видим диспропорцию за макрорегионами. На Западной Украине 38% участков по нашим оценкам покрыто было, на юге 78. И покрыто в целом по стране около 55% участков с погрешностью 4%. Итак, бюджет финальный должен быть около 30 млн гривен“, — сказала председатель правления гражданской сети Ольга Айвазовская.

Лидер партии “Слуга народа” Александр Корниенко сообщил, что новая оценка является более объективной.

“Мы ожидаем от подрядчика финальные заявки по бюджету, но эта цифра гораздо ближе к реальности, чем 100 млн”, — сказал он.