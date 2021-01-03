Президент США Дональд Трамп потребовал от государственного секретаря Джорджии Брэда Раффенспергера "найти" ему достаточно голосов, чтобы отменить президентские выборы, и угрожал ему "уголовным правонарушением".

Об этом свидетельствует запись разговора, которую публикует The New York Times.

В разговоре участвовал Райан Джермени, юрисконсульт госсекретаря.

Согласно расшифровке разговора, Трамп призвал госсекретаря Джорджии Брэда Раффенспергера пересчитать голоса на выборах в его пользу. При этом президент намекнул, что если Раффенспергер и Джермани не найдут бюллетени, которые якобы были отданы в его поддержку, а затем уничтожены, то оба они могут фактически считаться соучастниками преступления.

“Я просто хочу найти 11780 голосов, потому что мы выиграли штат”, – говорит Трамп.

Раффенспергер и Джермани отвергали утверждения Трампа о его победе в штате, объясняя, что он полагается на опровергнутые теории заговора. Они подчеркнули, что победа избранного президента Джо Байдена была справедливой и точной, но Трамп отвергал все их аргументы.

“Вы знаете, что они сделали, и не сообщаете об этом. Это преступление, уголовное преступление, вы не можете этого допустить, это большой риск для вас и для Райана, вашего юриста”, – заявил Трамп.

Он также фактически призвал к партийной дисциплине, напоминая о том, что Раффенспергер сам является республиканцем.

Голоса в Джорджии подсчитывали в общей сложности три раза, и каждый раз выяснялось, что демократ Джо Байден обошел Трампа с незначительным отрывом. В результате Байден получил всех 16 выборщиков от Джорджии.

Как сообщает издание USA Today, в Вашингтоне уже готовятся к, возможно, самым массовым протестам сторонников Трампа 6 января (в частности, правоохранительные органы).

Предыдущие демонстрации часто сопровождали различные инциденты и стычки.

В соцсетях сообщение о митинге активно продвигают различные группы, поддерживающие Трампа (например, “#StopTheSteal”).

Служба национальных парков США уже получила три заявки на проведение акций протеста 6 января. Например, консервативная группа “Women for America First”, которая участвовала в организации ноябрьского марша “Million MAGA March”, запросила разрешение на проведение акции протеста на площади Freedom Plaza в Вашингтоне (ориентировочное количество участников – 5000).

Еще одна группа под названием “Коалиция 80 процентов” запросила разрешение для 10 000 протестующих в том же районе. Как отмечает издание, название группы “относится к примерно 80% избирателей Трампа, которые не верят, что Байден победил на выборах справедливо”.

В Сети появляются сообщения, что на протест также выйдут представители крайне правой, неофашистской организации “Proud Boys”, которая поддерживает Трампа.

Как известно, 14 декабря коллегия выборщиков своим голосованием утвердила победу демократа Джо Байдена на президентских выборах в США.

За Байдена проголосовали 306 выборщиков, а за действующего президента США Дональда Трампа — 232. Для победы необходимо было получить 270 голосов выборщиков.

Но голосование коллегии выборщиков – не последний шаг в конституционном процессе избрания президента США.

В соответствии с конституцией страны, результаты голосования коллегии еще должны быть утверждены Конгрессом США. Это должно произойти 6 января (на совместном заседании Сената и Палаты представителей Конгресса).