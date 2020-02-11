Об этом сообщает издание The New York Times со ссылкой на компанию Nielsen, которая проводит маркетинговые измерения в медиаиндустрии.
Так, в 2020 году трансляцию мероприятия посмотрели 23,6 миллиона человек. Это наименьшее количество телезрителей за всю историю премии.
По сравнению с 2019 годом, зрительская аудитория “Оскара” сократилась на 20 % (или примерно на 6 миллионов человек). Шоу удостоилось рейтинга 5,3 у ключевой аудитории в возрасте от 18 до 49 лет (что на 31 % ниже, чем в прошлом году).
Подсчеты исследовательской компании включают просмотры на американском телеканале ABC, пишет The Wrap. При этом не учитывалась аудитория, смотревшая трансляцию церемонии на стриминговых сервисах.
Ранее антирекорд был установлен в 2018 году, когда церемонию вручения кинопремии посмотрели 26,5 миллиона человек.
В 2019 году показатель вырос до почти 30 миллионов (29,6 млн). Организаторы решили, что проведение церемонии без ведущего позволило добиться роста зрительской аудитории, и сохранили такой же формат в этом году. Но это не сработало.
В то же время “Оскар” в этом году посмотрели на 4,9 млн зрителей больше, чем музыкальную премию Grammy Awards, и на 5,3 млн зрителей больше, чем кинопремию “Золотой глобус”. Пять лет тому назад аудитория “Оскара” на 18 млн зрителей превышала просмотры “Золотого глобуса” и на 13 млн – Grammy.
- В этом году южнокорейский фильм “Паразиты” получил четыре “Оскара”. Это первый неанглоязычный фильм, получивший главную статуэтку за “Лучший фильм”.
- Рене Зеллвегер получила “Оскар” в номинации “Лучшая женская роль” за игру в фильме “Джуди”. А Хоакин Феникс получил “Оскар” в номинации “Лучшая мужская роль”. Он сыграл главного героя в фильме “Джокер”.
- Американский актер Бредд Питт получил первую премию “Оскар” за лучшую мужскую роль второго плана в фильме “Однажды в Голливуде”.
- Киевлянка Елена Андрейчева и Кэрол Дайсингер получили “Оскар” за документальный фильм “Научиться кататься на скейтборде в зоне боевых действий (если ты девушка)” Learning to Skateboard in a Warzone (If You`re a Girl).