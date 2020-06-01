Об сообщает агентство “Укринформ” со ссылкой на заявление Игоря Клименко.

“Генерал Педос назначен советником председателя Национальной полиции и будет отвечать за ведение института дознания на территории Западно-центрального округа”, – сказал Клименко.

Что касается остальных работников аппарата ГУ Нацполиции в Винницкой области, которые в пятницу, 29 мая, были отстранены и уволены после массовой перестрелки в Броварах, то, по словам Клименко, “служебное расследование продолжается, роль каждого будет оценена, и мы эту информацию тоже докажем”.

Ранее Юрия Педоса отстранили от исполнения обязанностей. Его заместитель – начальник уголовной полиции и руководитель оперативной службы – уволен с занимаемых должностей.

Стоит отметить, что Юрий Педос является человеком Петра Порошенко. В августе 2017 года Порошенко присвоил ему специaльное звание генерaлa полиции третьего рaнга.