Об сообщает агентство “Укринформ” со ссылкой на заявление Игоря Клименко.
“Генерал Педос назначен советником председателя Национальной полиции и будет отвечать за ведение института дознания на территории Западно-центрального округа”, – сказал Клименко.
Что касается остальных работников аппарата ГУ Нацполиции в Винницкой области, которые в пятницу, 29 мая, были отстранены и уволены после массовой перестрелки в Броварах, то, по словам Клименко, “служебное расследование продолжается, роль каждого будет оценена, и мы эту информацию тоже докажем”.
Ранее Юрия Педоса отстранили от исполнения обязанностей. Его заместитель – начальник уголовной полиции и руководитель оперативной службы – уволен с занимаемых должностей.
Стоит отметить, что Юрий Педос является человеком Петра Порошенко. В августе 2017 года Порошенко присвоил ему специaльное звание генерaлa полиции третьего рaнга.
- Ранее сообщалось, что руководителем ГУ Национальной полиции в Винницкой области могут назначить Ивана Ищенко, который во время столкновений, произошедших в городе Одессе 2 мая 2014 года, поддерживал пророссийских граждан.
- В Броварах 29 мая утром произошла масштабная перестрелка. По предварительной версии полиции, произошел конфликт между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками.
- 20-ти участникам массовой перестрелки в Броварах суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на срок 60 суток без права внесения залога.