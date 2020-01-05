В воскресенье парламент Ирака собирается провести внеочередную сессию, на которой законодатели будут настаивать на голосовании за резолюцию по выводу американских войск из Ирака.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Заседание состоялось через два дня после удара американского военного дрона по колонне в аэропорту Багдада, в результате которого погибли иранский военный командир Касем Сулеймани и лидер иракской полиции Абу Махди аль-Мухандис.

“Нет необходимости присутствия американских сил после победы над ИГИЛ (“Исламское государство”). У нас есть свои вооруженные силы, которые способны защитить страну”, – сказал Аммар аль-Шибли, член парламентского юридического комитета.

Сейчас около 5000 американских военнослужащих остаются в Ираке, большинство из них в качестве советников.