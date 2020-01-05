Об этом сообщает агентство Reuters.
Заседание состоялось через два дня после удара американского военного дрона по колонне в аэропорту Багдада, в результате которого погибли иранский военный командир Касем Сулеймани и лидер иракской полиции Абу Махди аль-Мухандис.
“Нет необходимости присутствия американских сил после победы над ИГИЛ (“Исламское государство”). У нас есть свои вооруженные силы, которые способны защитить страну”, – сказал Аммар аль-Шибли, член парламентского юридического комитета.
Сейчас около 5000 американских военнослужащих остаются в Ираке, большинство из них в качестве советников.
- В Пентагоне ранее заявили, что причастны к ракетным ударам по аэропорту Багдада (Ирак) и его окрестностям, в результате которых, по приказу президента Дональда Трампа, был убит командир иранского спецназа “Кудс” генерал Касем Сулеймани.
- Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал “суровую месть” тем, кто убил Касема Сулеймани.
- Государственный департамент Соединенных Штатов Америки призвал своих граждан в Ираке незамедлительно покинуть страну в связи с напряженной ситуацией в регионе.
- Президент США Дональд Трамп пригрозил нанести удары по 52 иранским объектам, если Тегеран осуществит атаки, нацеленные против американцев или американских объектов.
- Великобритания решила усилить меры безопасности на Ближнем Востоке на фоне напряженности в регионе после убийства иранского генерала Касема Сулеймани.