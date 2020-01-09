Об этом сказано в заявлении спикера.

Резолюцию направили в комитет вечером 8 января и сегодня вынесут на сессию палаты.

По словам Пелоси, конгрессмены серьезно обеспокоены решением администрации Трампа участвовать в военных действиях против Ирана, а исполнительная власть не информирует Конгресс должным образом.

“У членов Конгресса есть серьезная обеспокоенность относительно того, что у администрации нет стратегии дальнейших действий. Уведомление в соответствии с законом о военных полномочиях, как и проведенный администрацией сегодня брифинг, были недостаточными, так что это не развеяло нашу обеспокоенность”, – заявила Пелоси.

Также она проинформировала о том, что вскоре Палата представителей может рассмотреть другие законопроекты из этой же сферы. В частности, речь идет о решении, запрещающем финансирование не одобренных законодателями военных операций.

“Администрация должна работать с Конгрессом для достижения немедленной и эффективной стратегии по деэскалации, чтобы предотвратить дальнейшее насилие. Америка и мир не могут позволить себе войну”, – подчеркнула спикер.

Напомним, в Пентагоне ранее заявили, что причастны к ракетным ударам по аэропорту Багдада (Ирак) и его окрестностям, в результате которых, по приказу президента Дональда Трампа, был убит командир иранского спецназа “Кудс” генерал Касем Сулеймани. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал “суровую месть” тем, кто убил Касема Сулеймани.