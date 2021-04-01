Пенсии, цены на газ и новые медгарантии. Что изменится в Украине с 1 апреля

В апреле в Украине повысили пенсионный возраст для женщин и провели индексацию пенсий. Также с 1 апреля начнется призыв в армию, появятся новые медицинские гарантии.

#Буквы собрали информацию о ключевых изменениях, которые ожидают украинцев с 1 апреля 2021 года.

Повышение пенсионного возраста

С 1 апреля 2021 пенсионный возраст у женщин, родившихся в период с 1 апреля 1961 по 31 декабря 1961 года, увеличивается до 60 лет.

Украинки, родившиеся в период с 1 октября 1960 по 31 марта 1961 года, смогут выйти на пенсию в возрасте 59,5 лет (59 лет и 6 месяцев). Другим женщинам придется ждать до 60 лет.

Согласно новым требованиям, меняется продолжительность страхового стажа на момент достижения пенсионного возраста.

Год выхода на пенсию Необходимый страховой стаж 60 лет 28 лет 63 года 18 лет 65 лет 15-18 лет

Стоит отметить, что в 2020 году для выхода на пенсию нужно было проработать 27 лет. Теперь это требование увеличили на 1 год.

Если стажа не хватает на момент достижения 60 лет, его можно докупить – один год стажа обойдется в 31 680 гривен (до апреля 2021 эта сумма составляла 24 937 гривен).

Согласно календарю повышения пенсий, с 1 апреля состоится перерасчет пенсий работающим пенсионерам с учетом стажа, или стажа и заработка, приобретенных после 1 марта 2019 года.

Индексация пенсий

Пенсионный фонд проиндексирует пенсии украинцев, вышедших на отдых и работают. На перерасчет могут рассчитывать те, кто вышел на пенсию два года назад. Индексация произойдет автоматически, дополнительно в Пенсионный фонд обращаться не нужно.

Сумма увеличения будет определяться индивидуально для каждого пенсионера, который работает. Пересчет будет зависеть от размера заработной платы, от которой начисляется пенсия.

Цена на газ

С 1 апреля прекращает действовать предельная цена на газ для населения, которая была установлена на февраль-март на уровне 6,99 грн за кубометр. Но, несмотря на это, большинство поставщиков, в частности региональные газзбуты, озвучили цену в 6,99 грн за кубометр.

В течение января-марта “Нафтогаз” продавал газ по цене немного ниже предельной — 6,86 грн/куб.м с НДС, без стоимости распределения (доставки). Впрочем, уже с апреля ситуация может измениться.

“Уже с апреля цена на газ будет формироваться на рыночных принципах и ценовые предложения поставщиков, учитывая полугодовой опыт работы свободного рынка газа, будут значительно отличаться”, — говорится в сообщении.

Государственный “Нафтогаз” сообщил, что в апреле сохранит для своих клиентов цену в 6,86 грн за куб, а для тех, кого не смогли обеспечить газом их поставщики, предлагает 6,99 грн за куб. В компании также говорят, что по поручению правительства завершили разработку годового тарифа на газ. Новые пакетные предложения от “Нафтогаза” будут готовы к началу мая.

Цена на электроэнергию

Цена на электроэнергию для украинцев в апреле расти не будет и останется на уровне 1,68 грн за кВт-час.

Кабмин также разрешил “Энергоатому” “полноценно работать на рынке, что даст компании возможность получать необходимые средства для ремонтов, модернизации и безопасного функционирования наших атомных электростанций”.

Как напомнили в пресс-службе Министерства энергетики Украины, сейчас для населения действует единый фиксированный тариф – 1,68 грн за кВт-час. Он был введен правительством с 1 января 2021 года из-за того, что “регулятор (НКРЭКУ) повысил тарифы на распределение и передачу электроэнергии”.

Новые медгарантии

С 1 апреля будет действовать новая программа медицинских гарантий, которая предусматривает 35 пакетов медицинских услуг. Из них два пакета будут новыми, а еще пять – выделены из уже имеющихся.

В ней в фокусе особого внимания приоритетные направления. Среди которых – охрана материнства и детства. Медицинская помощь при родах останется приоритетным направлением и в текущем году. Женщины могут выбирать, кого и где наблюдать при неосложненной беременности: у семейного врача или у гинеколога в женской консультации. Кроме того, украинки имеют право на выбор гинеколога, который будет вести беременность, и выбор роддома, в котором рожать. При этом место жительства или прописки не имеет значения. Никаких благотворительных взносов платить не нужно.

В частности, с апреля 2021 должен заработать пакет услуг для лечения туберкулеза на первичке.

Отдельными пакетами будут ведение беременности в амбулаторных условиях и стоматологическая помощь взрослым и детям.

Теперь пациенты могут без направления обратиться к:

гинекологу, также детского и подросткового;

психиатру, также детского и подросткового;

наркологу;

стоматологу (срочная помощь для всех и плановая для детей);

фтизиатру, также детского;

педиатру;

специалисту, у которого лечится пациент с хроническим заболеванием.

Весенний призыв в армию

1 апреля начнется весенний призыв на срочную военную службу. Всего в апреле-июне этого года в армию планируют призвать 14 246 юношей.

В Вооруженные силы направят 6500 человек в Национальную гвардию – 4646, в Госпогранслужбу – 2500 и еще 600 – в Государственную специальную службу транспорта.

На весенний призыв выделено 66 млн грн. Расходы на одного призывника составляют 4633 грн, из них 4540 грн пойдут на выплату денежной помощи призывникам.

Новые тесты для получения прав

Министерство внутренних дел с апреля изменит экзаменационные билеты для тех, кто будет сдавать экзамен на водительские права.

Отмечается, что в течение последних 4 месяцев для формирования новых тестовых заданий свои предложения вносили преподаватели профильных учебных заведений и все желающие. Всего за это время получили 91 инициативу. “С 6 апреля будущие водители уже будут сдавать теоретические экзамены в сервисных центрах МВД по новым экзаменационным билетам. Все изменения будут также внесены в онлайн-тренажер для проверки знаний Правил дорожного движения, который размещен у нас на сайте. Это действенная поддержка для каждого, кто желает подготовиться к сдаче теоретического экзамена в сервисном центре МВД”, – отметили в пресс-службе. Обновленная теоретическая часть экзамена содержит ряд новых и интересных дорожных ситуаций, с которыми часто сталкиваются водители. Это поможет новичкам оперативно принимать правильные решения за рулем автомобиля. Все билеты будут актуализированы в соответствии с действующим законодательством, а устаревшие – устранены.

В Киеве можно будет ездить быстрее

С 1 апреля по 1 ноября на семи столичных улицах позволят повышать скорость до 80 км / ч.

Речь идет о следующих 7 улицах:

• Просп. Р. Шухевича (от Северного моста до ул. Оноре де Бальзака).

• Ул. Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до ул. Электриков).

• Надднепрянское шоссе.

• Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе).

• Столичное шоссе (до ул. Академика Заболотного).

• Ул. Саперно-Слободская (от ул. Н. Гринченко до Северного моста).

• Просп. М. Бажана (от Северного моста до Харьковской площади).

Кипр открывает границы

С 1 апреля Кипр открывает свои границы для всех украинцев. При этом государство обещает принимать все необходимые меры для обеспечения беззаботного отдыха.

От карантина освобождаются украинцы с отрицательным тестом на коронавирус, и те, кто, не вступал в осознанный близкий контакт с подтвержденным носителем заболевания. Сдавать тест не нужно детям до 12 лет.