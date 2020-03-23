Об этом на брифинге рассказала министр социальной политики Марина Лазебная.
“С апреля будет осуществлена одноразовая выплата по 1000 гривен пенсионерам, у которых пенсия не достигает 5 тысяч гривень. Таких пенсионеров у нас больше 10 млн. Такую же выплату получат более 400 тысяч получателей социальной помощи. Это лица, имеющие инвалидность с детства, это дети с инвалидностью и получатели социальных пенсий”, – рассказала она.
Также, по словам министра, правительство проведет индексацию пенсий. При этом размер индексации составит 11%.
“После индексации гарантированное повышение получат 7 миллионов пенсионеров”, – сказала министр.
Помимо того, Лазебная анонсировала с мая введение доплаты в размере 500 гривен для полутора миллионов пенсионеров, которые достигли 80-ти лет.
“С мая мы устанавливаем доплату к пенсии полутора миллионам пенсионеров, которым исполнилось 80 и больше лет. Это будет ежемесячная надбавка к пенсии в размере 500 гривень. Я хочу отметить, что и 1 тысячу гривен, и индексацию Пенсионный фонд проводит автоматически, поэтому никому никуда не нужно обращаться”, – заявила она.
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