Об этом на брифинге рассказала министр социальной политики Марина Лазебная.

“С апреля будет осуществлена одноразовая выплата по 1000 гривен пенсионерам, у которых пенсия не достигает 5 тысяч гривень. Таких пенсионеров у нас больше 10 млн. Такую же выплату получат более 400 тысяч получателей социальной помощи. Это лица, имеющие инвалидность с детства, это дети с инвалидностью и получатели социальных пенсий”, – рассказала она.

Также, по словам министра, правительство проведет индексацию пенсий. При этом размер индексации составит 11%.

“После индексации гарантированное повышение получат 7 миллионов пенсионеров”, – сказала министр.

Помимо того, Лазебная анонсировала с мая введение доплаты в размере 500 гривен для полутора миллионов пенсионеров, которые достигли 80-ти лет.

“С мая мы устанавливаем доплату к пенсии полутора миллионам пенсионеров, которым исполнилось 80 и больше лет. Это будет ежемесячная надбавка к пенсии в размере 500 гривень. Я хочу отметить, что и 1 тысячу гривен, и индексацию Пенсионный фонд проводит автоматически, поэтому никому никуда не нужно обращаться”, – заявила она.

<noscript><iframe title="23.03.2020 10.00 Онлайн брифінг Міністра соціальної політики Марини Лазебної" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/vEi4bdk_wz0?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></noscript>

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