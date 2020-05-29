Covid-19 Украина

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Перестрелка в Броварах: действия участников квалифицированы как покушение на массовое убийство

Правоохранители открыли несколько уголовных производств по факту перестрелки в Броварах. Действия участников дополнительно квалифицированы как покушение на массовое убийство.

Пятница, 29 мая 2020, 18:03

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. 

Как сообщалось ранее, в Броварах сегодня утром произошла масштабная перестрелка. По предварительной версии полиции, произошел конфликт между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками.

В 15 часов в пресс-службе главка проинформировали о том, что по факту стрельбы в Броварах начато три уголовных производства.

“Следователи начали уголовные производства по ч. 4 ст. 296 (хулиганство), ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами), ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины”, — говорилось в сообщении.

Фото: НПУ

Фото: НПУ

Позднее стало известно, что действия участников дополнительно были квалифицированы как покушение на убийство двух и более лиц.

“Действия участников перестрелки дополнительно квалифицировано как покушение на убийство двух и более лиц. Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 15 ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство двух и более лиц) Уголовного кодекса Украины”, — отметили в полиции.

Теги: убийство, полиция, Бровары, перестрелка

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