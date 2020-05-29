Перестрелка в Броварах: действия участников квалифицированы как покушение на массовое убийство

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области.
Как сообщалось ранее, в Броварах сегодня утром произошла масштабная перестрелка. По предварительной версии полиции, произошел конфликт между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками.
В 15 часов в пресс-службе главка проинформировали о том, что по факту стрельбы в Броварах начато три уголовных производства.
“Следователи начали уголовные производства по ч. 4 ст. 296 (хулиганство), ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами), ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины”, — говорилось в сообщении.
Позднее стало известно, что действия участников дополнительно были квалифицированы как покушение на убийство двух и более лиц.
“Действия участников перестрелки дополнительно квалифицировано как покушение на убийство двух и более лиц. Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 15 ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство двух и более лиц) Уголовного кодекса Украины”, — отметили в полиции.
- Народный депутат от фракции “Слуги народа” Александр Качура заявил, что к перестрелке в Броварах причастна фирма экс-заместителя министра внутренних дел.
- К вечеру пятницы по делу о перестрелке в Броварах были задержаны еще несколько человек в двух областях. Общее количество задержанных возросло до 21.
- После перестрелки в Броварах отстранили руководство винницкой полиции.