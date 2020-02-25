Об этом сообщают испанская газета Еl Рais.

Во вторник, 25 февраля, департамент здравоохранения испанской Каталонии подтвердил первый случай заражения коронавирусом. Известно, что заболевшая — 36-летняя итальянка, проживающая в Барселоне. Накануне он вернулась из поездки в район Милана.

Диагноз поставлен предварительно, медики ожидают результаты теста этой пациентки. В качестве меры предосторожности в своих домах изолировали в общей сложности 25 человек, которые находились рядом с этой женщиной в последнее время.

Как сообщает швейцарское издание Swissinfo, накануне на территории государства также был зафиксирован первый случай коронавируса. Заболевший — 70-летний мужчина, который 10 дней назад посетил Милан. Медики уже получили результаты исследования на коронавирус, диагноз подтвержден.

Все люди, которые контактировали с мужчиной, уже идентифицированы и помещены на карантин. Если у них проявляются симптомы заболевания, их намерены обследовать и изолировать.

Напомним, на территории Италии резко возросло количество зараженных коронавирусом, в то время как во всем в мире общая динамика идет на спад. Сейчас известно о по меньшей мере 229 подтвержденных случаях заболевания и 7 погибших пациентах. Власти итальянского региона Венето объявили об отмене Венецианского карнавала из-за угрозы распространения коронавируса.