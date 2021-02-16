Компания Pfizer подала заявление на регистрацию своей вакцины от коронавируса для экстренного применения в Украине.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

“В “Единое окно” МОЗ Украины подано заявление о государственной регистрации вакцины Комирнати/Comirnaty™ ️ производства Pfizer Manufacturing Belgium под обязательство для экстренного медицинского применения. Это уже третья вакцина, регистрация которой началась на территории Украины”, — сообщил глава МОЗ Максим Степанов.

Вакцина была передана в Государственный экспертный центр МОЗ Украины для осуществления экспертной оценки.

Кроме Pfizer заявления о регистрации подали компании Oxford/AstraZeneca и Sinovac.

Как сообщалось, Украина должна получить м-РНК вакцину от Pfizer с 95-процентной эффективностью в рамках глобальной инициативы COVAX. Первый транш должен состояться в феврале, передать должны 117 тысяч доз. Эту вакцину распределят среди медработников.

На днях в Pfizer подтвердили, что готовят документы для регистрации своей вакцины в Украине. В понедельник, 8 февраля, Зеленский провел телефонный разговор с главой правления, главным исполнительным директором Pfizer Альбертом Бурлой по вопросам, связанным с заключением контракта на поставку.

Соединенные Штаты предоставят новую поддержку для получения и распределения первых 117 тысяч доз вакцины Pfizer.