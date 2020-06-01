Соответствующее заявление было опубликовано на странице компании в Instagram.
“Мы осуждаем систематические расизм и насилие против черного сообщества. Мы будем продолжать работать в направлении будущего под знаком эмпатии и поддерживать наших черных создателей, игроков, работников, семьи и друзей”, – сказано в заявлении.
Ранее Disney и Undefeatedinc также выступили против расизма в США на фоне протестов после смерти Джорджа Флойда.
Напомним, что США внесут левое антифашистское движение “Антифа” в список террористических организаций на фоне протестов из-за смерти Джорджа Флойда.
- Ранее в городе Миннеаполис (штат Миннесота, США) вспыхнули акции протеста и столкновения с правоохранителями из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Мужчина скончался вследствие жесткого задержания правоохранителями.
- В ночь на 29 мая протестующие в Миннеаполисе сожгли полицейский участок.
- В США взяли под стражу офицера полиции Дерека Шовена, который во время задержания душил темнокожего мужчину Джорджа Флойда.