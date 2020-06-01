В компании Playstation осудили проявления расизма на фоне протестов из-за смерти в США Джорджа Флойда.

Соответствующее заявление было опубликовано на странице компании в Instagram.

“Мы осуждаем систематические расизм и насилие против черного сообщества. Мы будем продолжать работать в направлении будущего под знаком эмпатии и поддерживать наших черных создателей, игроков, работников, семьи и друзей”, – сказано в заявлении.

Ранее Disney и Undefeatedinc также выступили против расизма в США на фоне протестов после смерти Джорджа Флойда.

Напомним, что США внесут левое антифашистское движение “Антифа” в список террористических организаций на фоне протестов из-за смерти Джорджа Флойда.