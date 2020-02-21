Об этом сообщает пресс-служба полиции.
“Во время прибытия колонны автобусов с украинцами, которые прилетели из Китая, агрессивно настроенные граждане начали забрасывать их и полицейских камнями. Полиция вынуждена была применить меры физического влияния для защиты граждан и прекращения группового нарушения правопорядка”, – говорится в сообщении.
Уточняется, что по делу были открыты уголовные дела по статьям “блокирование транспортных коммуникаций”, “групповое нарушение общественного порядка”, “массовые беспорядки”, “нарушение равноправия граждан в зависимости от национальной принадлежности, соединенное с насилием или угрозами”, “умышленное причинение сотруднику правоохранительного органа легких или средней тяжести телесных повреждений в связи с выполнением этим сотрудником служебных обязанностей”.
В данный момент территорию санатория, в котором размещены на обсервации эвакуированные из Китая украинцы, продолжают круглосуточно патрулировать 200 сотрудников правоохранительных органов.
- Накануне эвакуированные из охваченного коронавирусом Уханя граждане Украины и иностранцы прибыли в медицинское учреждение “Новые Санжары” в Полтавской области. Автобусы заезжали в санаторий сквозь клубы дыма от покрышек и под крики местных жителей. Митингующие вели себя агрессивно и пытались забросать автобусы камнями. В нескольких автобусах разбили стекло. Вдоль каждого автобуса выстроились ряды нацгвардейцев, которые сопровождали автобусы прямо до ворот санатория. Между протестующими в Новых Санжарах и правоохранителями произошли столкновения.
- Министр охраны здоровья Зоряна Скалецкая заявила, что проведет 14 дней с людьми, которые были эвакуированы из китайского города Уханя, в обсервации.
- В результате беспорядков в Новых Санжарах за медицинской помощью обратились девять полицейских и одно гражданское лицо. Полиция задержала 24 протестующих.