В полиции Полтавской области открыли пять уголовных дел из-за столкновений в Новых Санжарах.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

“Во время прибытия колонны автобусов с украинцами, которые прилетели из Китая, агрессивно настроенные граждане начали забрасывать их и полицейских камнями. Полиция вынуждена была применить меры физического влияния для защиты граждан и прекращения группового нарушения правопорядка”, – говорится в сообщении.

Уточняется, что по делу были открыты уголовные дела по статьям “блокирование транспортных коммуникаций”, “групповое нарушение общественного порядка”, “массовые беспорядки”, “нарушение равноправия граждан в зависимости от национальной принадлежности, соединенное с насилием или угрозами”, “умышленное причинение сотруднику правоохранительного органа легких или средней тяжести телесных повреждений в связи с выполнением этим сотрудником служебных обязанностей”.

В данный момент территорию санатория, в котором размещены на обсервации эвакуированные из Китая украинцы, продолжают круглосуточно патрулировать 200 сотрудников правоохранительных органов.