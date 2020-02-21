В Новых Санжарах, где произошли столкновения из-за заселения эвакуированных украинцев, полиция задержала 24 протестующих.

Об этом на брифинге заявил глава Нацполиции генерал Игорь Клименко.

“Задержаны с утра 17 человек, вечером задержаны семь человек. Расследование продолжается. Действиям каждого гражданина будет дана правовая оценка. Однозначно, никто не имеет права нарушать закон”, – заявил Клименко.

В настоящее время с активными участниками событий общаются следователи. Их действиям будет дана принципиальная оценка.

Полицейские и нацгвардейцы продолжают следить за порядком и обеспечивать охрану территории санатория.

Напомним, 20 февраля эвакуированные из охваченного коронавирусом Уханя граждане Украины и иностранцы прибыли в медицинское учреждение “Новые Санжары” в Полтавской области. Автобусы заезжали в санаторий сквозь клубы дыма от покрышек и под крики местных жителей. Митингующие вели себя агрессивно и пытались забросать автобусы камнями. В нескольких автобусах разбили стекло. Вдоль каждого автобуса выстроились ряды нацгвардийцев, которые сопровождали автобусы прямо до ворот санатория.

Между протестующими в Новых Санжарах и правоохранителями были столкновения. В городе находится министр внутренних дел Арсен Аваков. Также туда направляется премьер-министр Алексей Гончарук.