Об этом на брифинге заявил глава Нацполиции генерал Игорь Клименко.
“Задержаны с утра 17 человек, вечером задержаны семь человек. Расследование продолжается. Действиям каждого гражданина будет дана правовая оценка. Однозначно, никто не имеет права нарушать закон”, – заявил Клименко.
В настоящее время с активными участниками событий общаются следователи. Их действиям будет дана принципиальная оценка.
Полицейские и нацгвардейцы продолжают следить за порядком и обеспечивать охрану территории санатория.
Напомним, 20 февраля эвакуированные из охваченного коронавирусом Уханя граждане Украины и иностранцы прибыли в медицинское учреждение “Новые Санжары” в Полтавской области. Автобусы заезжали в санаторий сквозь клубы дыма от покрышек и под крики местных жителей. Митингующие вели себя агрессивно и пытались забросать автобусы камнями. В нескольких автобусах разбили стекло. Вдоль каждого автобуса выстроились ряды нацгвардийцев, которые сопровождали автобусы прямо до ворот санатория.
Между протестующими в Новых Санжарах и правоохранителями были столкновения. В городе находится министр внутренних дел Арсен Аваков. Также туда направляется премьер-министр Алексей Гончарук.
- По мнению их возмущает полная секретность и отсутствие диалога со стороны должностных лиц”. ссовой информации Ирины Земляная “протестующие не столько против размещения эвакуированных людей на территории района,
- Народный депутат от фракции “Слуги народа” Лиза Богуцкая собирала подписи под обращением к Службе безопасности Украины об открытии производства из-за протестов на фоне эвакуации украинцев из Китая. Также готовится обращение к генпрокурору и Государственному бюро расследований.