В результате беспорядков в Новых Санжарах за медицинской помощью обратились девять полицейских и одно гражданское лицо.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Полтавской области.

В полиции отметили, что во время прибытия колонны автобусов с украинцами, которые прилетели из Китая, агрессивно настроенные граждане начали забрасывать их и полицейских камнями.

“Кроме того, один человек пытался автомобилем осуществить наезд на правоохранителей”, – говорится в сообщении.

Правоохранители отметили, что для защиты граждан и прекращения массового беспорядка работники полиции вынуждены были применить меры физического воздействия, в соответствии с требованиями Закона.

Фото: Нацполиция

“В настоящее время за медицинской помощью обратились 9 полицейских и одно гражданское лицо”, – говорится в сообщении.

Национальная полиция открыла два уголовных производства по факту протестов в Новых Санжарах.

Напомним, сегодня эвакуированные из охваченного коронавирусом Уханя граждане Украины и иностранцы прибыли в медицинское учреждение “Новые Санжары” в Полтавской области. Автобусы заезжали в санаторий сквозь клубы дыма от покрышек и под крики местных жителей. Митингующие вели себя агрессивно и пытались забросать автобусы камнями. В нескольких автобусах разбили стекло. Вдоль каждого автобуса выстроились ряды нацгвардийцев, которые сопровождали автобусы прямо до ворот санатория.

Между протестующими в Новых Санжарах и правоохранителями были столкновения. В городе находится министр внутренних дел Арсен Аваков. Также туда направляется премьер-министр Алексей Гончарук.