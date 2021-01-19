Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Напомним, в декабре 2020 Национальная полиция Украина с помощью Службы внешней разведки получила определенные данные, которые представляют интерес в установлении заказчиков убийства журналиста Павла Шеремета. Позже фрагменты информации, которая есть в распоряжении следствия Нацполиции, были обнародованы в сети Интернет. На аудиозаписи неустановленные лица обсуждают вопрос убийства журналиста Павла Шеремета. Известно, что запись была сделана в 2012 году.

“Для получения дополнительной информации, которая поможет выйти на след заказчиков дерзкого убийства Павла Шеремета в центре столицы Украины, следователи Нацполиции допросили мужчину, который передал для опубликования вышеуказанные аудиозаписи. Он имеет процессуальный статус свидетеля. Во время допроса свидетель предоставил следователям информацию, которая может существенно ускорить процесс установления заказчиков и обстоятельств подготовки подрыва Павла Шеремета. Сейчас полицейские проверяют полученные данные. Аудиозапись направлена на фоноскопическую экспертизу”, – говорится в заявлении.

Кроме того, работники Нацполиции подготовили ходатайство об оказании международной правовой помощи при проведении дополнительных следственных действий на территории государств, связанных с обнародованной аудиозаписью.

Соответствующие документы переданы на согласование Офиса Генерального прокурора.

Ранее пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси Анатолий Глаз заявил, что у них есть аудиозапись в ответ на записи разговоров главы КГБ Беларуси о планировании убийства украинского журналиста Павла Шеремета, ранее обнародовал бывший белорусский офицер Игорь Макар.

О задержании подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета, которое произошло в 2016 году, стало известно в начале декабря 2019 года. Подозрения были предъявлены медсестре Яне Дугарь, врачу и волонтерке Юлии Кузьменко и музыканту Андрею Антоненко. С того момента Юлия Кузьменко и Андрей Антоненко находились под стражей (Антоненко до сих пор), а Яну Дугарь отпустили под залог из-под домашнего ареста.