Об этом на брифинге рассказал начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко, сообщает корреспондент #Букв.

“Были задержаны 26 человек, они находятся в районном управлении. Анализируются все данные, которые у нас есть: видео, информация от свидетелей…” – сказал он.

По словам Крищенко, пострадали в результате столкновений 17 полицейских.

“Обратились, к счастью, с легкими травмами: переломы пальцев, ссадины лица, ушиб носа и много ожогов глаз от использования газа”, – пояснил он.

Отмечается, что двое гражданских лиц также обратились в медицинские учреждения. С ними будут общаться полицейские, чтобы понять при каких обстоятельствах они получили телесные повреждения.

Кроме того, полиция уже открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УКУ.