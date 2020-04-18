Полиция задержала двоих молодых людей, которых подозревают в умышленном поджоге сухостоя на берегу реки Ирпень.

Об этом сообщили на странице Нацполиции в Facebook.

Ранее советник министра МВД Антон Геращенко написал, что после того как в Киевской области было зафиксировано возгорание травы, полиция начала разыскивать двух молодых людей, которые могли устроить такой пожар.

Они передвигались на мопедах без номерных знаков.

“Полиция Киевской области разыскивает двух граждан, которые, передвигаясь на мопедах без номерных знаков, умышленно подожгли сухую траву в пойме реки Ирпень. Это уже совсем не жители сел, которые по недомыслию поджигают сухую траву для того, чтоб облегчить себе весенние полевые работы в огороде”, – написал он.

Также Геращенко разместил видео, автор которого утверждает, что видел, как молодые люди поджигали траву.

Через несколько часов полиции удалось задержать злоумышленников.

Их подозревают в умышленном поджоге травы. Это двое мужчин, 28 и 29 лет. они оказались жителями Ирпеня. Также сообщается, что полицейские изъяли их транспортные средства – мопеды.

“Решается вопрос относительно оглашения подозрения молодым людям. Им грозит уголовная ответственность в соответствии со статьей 245 (Уничтожение или повреждение объектов растительности) Уголовного кодекса Украины”, – сказано в сообщении.

За это предусмотрен штраф от 5,4 до 9 тысяч налогоонеоблагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок от 2 до 5 лет, или же лишение свобод на аналогичный срок.