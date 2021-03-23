Covid-19 Украина

обновлено 23.03.2021 в 17:01

Всего:

1565732 (+11476)

Болеют:

266415 (+11476)

Выздоровели:

1268886 (+8044)

Умерло:

30431 (+333)

18:40 Церемония вручения «Оскара» снова пройдет без ведущего
18:18 Был шанс выжить: что известно о смерти 10-летнего львовянина, которого убила крышка люка
18:04 Что значит аббревиатура ACAB?
17:59 30 знаменитостей, у которых «звездные» крестные родители: подборка
17:57 Полиция закрыла производство об избиении журналистки «Прямого» во время штурма Музея Гончара
17:54 До 70% украинцев, переболевших «британским» штаммом COVID-19, нуждаются в реабилитации, – Степанов
17:30 Киев засыпало снегом: фото, видео
17:12 AstraZeneca могла предоставить устаревшую информацию об эффективности вакцины в США
16:34 За сутки коронавирус унес 333 жизни, а вакцины привезли для менее 1% населения – Герасимов
15:54 Президент Южной Кореи привился вакциной AstraZeneca, чтобы участвовать в саммите G-7
15:49 Стало известно, от чего умер 28-летний сын экс-мужа Уитни Хьюстон Бобби Брауна
15:37 Букингемский дворец пересмотрит «политику разнообразия» после заявлений Меган Маркл о расизме
15:05 Суд во Франции запретил деятельность «представительства ДНР» в Марселе
Партнерский материал
14:54 Как привить ребенку любовь к математике
14:43 Лерос заявил, что «слуга» Тищенко с напарником не вернули банку кредит в $2 млн
14:31 Польскому писателю грозит 3 года тюрьмы за оскорбление Дуды в Facebook
14:01 В «Симпсонах» может снова появиться персонаж Апу, несмотря на обвинения в расизме
14:00 28-й «Пробіг під каштанами» відбудеться у 2021 році
13:48 Блинкен о «Северном потоке-2»: он может подорвать интересы Украины
13:34 Нардеп от «Слуги» предлагает увольнять врачей, отказывающихся вакцинироваться Covishield
13:20 Маск заявил, что ракеты Starship сядут на Марс до 2030 года
Партнерский материал
12:57 Как украинцы в космос летали и что делать, чтобы летали и в дальнейшем
12:45 В супермаркете Колорадо застрелили 10 человек — это седьмое массовое убийство в США за последние 7 дней
Эксклюзив
12:23 Офис Зеленского уже второй день отмывают от граффити: фото
12:18 Франция превратит спортивные арены в центры массовой вакцинации от COVID-19
11:46 Власти Германии продлили локдаун в стране до 18 апреля
11:17 Англичанам грозит штраф в 5000 фунтов за выезд за границу без уважительной причины

Полиция закрыла производство об избиении журналистки «Прямого» во время штурма Музея Гончара

Национальная полиция закрыла уголовное производство по факту избиения журналистки телеканала "Прямой" Анны Дзебы во время штурма силовиками Музея Гончара.

Вторник, 23 марта 2021, 17:57

Об этом сообщает редакция телеканала.

Как сообщалось ранее, 26 мая в музее Ивана Гончара в Киеве пятый президент Украины Петр Порошенко вместе со своей супругой Мариной открыли выставку картин художников с украинскими корнями из семейной коллекции. В тот же день около 16:00 спецназ ГБР силой вломился в музей Гончара. Перед тем Порошенко вызывали в Госбюро расследований свидетелем по делу о контрабанде более 40 картин.

Во время штурма ГБР музея Гончара несколько ударов локтями в живот и грудь получила журналистка телеканала “Прямой” Анна Дзеба.

“Лично меня представители ГБР зажали между собой. Я не могла дышать. Во время этого я получила несколько ударов локтями в живот и в грудь. Просто меня оттуда вытащили коллеги. Если честно, я сейчас рассказываю — и меня просто трясет от самой патовости этой ситуации. Я за свою карьеру журналиста такого просто не помню”, — рассказала журналистка.

Журналистка обращалась в полицию, однако уголовное производство было открыто только после обращения в суд. Впоследствии дело было открыто по ч. 3 ст. 171 УК (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов).

23 марта стало известно, что еще 16 марта дело закрыли. Адвокат Игорь Головань обратил внимание на двойные стандарты в действиях представителей правоохранительной системы. По его словам, полиция проявляет “большой энтузиазм” против участников акций против полицейского беспредел, “назначает виновных и навешивает ярлыки”. В то же время дела касательно журналистов и парламентариев во время штурма Музея Гончара “спускаются на тормозах”.

Теги: ДБР, журналист, уголовное производство, музей Гончара, побиття, Прямой канал

Буквы в Google News

Подписаться

Читать #Буквы в Telegram и в Facebook