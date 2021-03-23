Полиция закрыла производство об избиении журналистки «Прямого» во время штурма Музея Гончара

Об этом сообщает редакция телеканала.
Как сообщалось ранее, 26 мая в музее Ивана Гончара в Киеве пятый президент Украины Петр Порошенко вместе со своей супругой Мариной открыли выставку картин художников с украинскими корнями из семейной коллекции. В тот же день около 16:00 спецназ ГБР силой вломился в музей Гончара. Перед тем Порошенко вызывали в Госбюро расследований свидетелем по делу о контрабанде более 40 картин.
Во время штурма ГБР музея Гончара несколько ударов локтями в живот и грудь получила журналистка телеканала “Прямой” Анна Дзеба.
“Лично меня представители ГБР зажали между собой. Я не могла дышать. Во время этого я получила несколько ударов локтями в живот и в грудь. Просто меня оттуда вытащили коллеги. Если честно, я сейчас рассказываю — и меня просто трясет от самой патовости этой ситуации. Я за свою карьеру журналиста такого просто не помню”, — рассказала журналистка.
Журналистка обращалась в полицию, однако уголовное производство было открыто только после обращения в суд. Впоследствии дело было открыто по ч. 3 ст. 171 УК (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов).
23 марта стало известно, что еще 16 марта дело закрыли. Адвокат Игорь Головань обратил внимание на двойные стандарты в действиях представителей правоохранительной системы. По его словам, полиция проявляет “большой энтузиазм” против участников акций против полицейского беспредел, “назначает виновных и навешивает ярлыки”. В то же время дела касательно журналистов и парламентариев во время штурма Музея Гончара “спускаются на тормозах”.
- Напомним, Печерский суд Киева признал незаконным обыски в музее Ивана Гончара сотрудниками Государственного бюро расследований.
- 26 июня на выставку картин из семейной коллекции Петра Порошенко в музее Гончара снова пришли сотрудники Государственного бюро расследований.
- В марте 2021 против силовиков ГБР, участвовавших в штурме Музея Гончара, возобновили производство.