Полиция закрыла производство об избиении журналистки «Прямого» во время штурма Музея Гончара

Об этом сообщает редакция телеканала.

Как сообщалось ранее, 26 мая в музее Ивана Гончара в Киеве пятый президент Украины Петр Порошенко вместе со своей супругой Мариной открыли выставку картин художников с украинскими корнями из семейной коллекции. В тот же день около 16:00 спецназ ГБР силой вломился в музей Гончара. Перед тем Порошенко вызывали в Госбюро расследований свидетелем по делу о контрабанде более 40 картин.

Во время штурма ГБР музея Гончара несколько ударов локтями в живот и грудь получила журналистка телеканала “Прямой” Анна Дзеба.

“Лично меня представители ГБР зажали между собой. Я не могла дышать. Во время этого я получила несколько ударов локтями в живот и в грудь. Просто меня оттуда вытащили коллеги. Если честно, я сейчас рассказываю — и меня просто трясет от самой патовости этой ситуации. Я за свою карьеру журналиста такого просто не помню”, — рассказала журналистка.

Журналистка обращалась в полицию, однако уголовное производство было открыто только после обращения в суд. Впоследствии дело было открыто по ч. 3 ст. 171 УК (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов).

23 марта стало известно, что еще 16 марта дело закрыли. Адвокат Игорь Головань обратил внимание на двойные стандарты в действиях представителей правоохранительной системы. По его словам, полиция проявляет “большой энтузиазм” против участников акций против полицейского беспредел, “назначает виновных и навешивает ярлыки”. В то же время дела касательно журналистов и парламентариев во время штурма Музея Гончара “спускаются на тормозах”.