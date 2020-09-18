Об этом сообщил в своем Twitter министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Он уточнил, что подробности задержания будут сообщены немного позже.

“Полиция Киева задержала подозреваемого в нападении на Владимира Балуха в ночь на 8 сентября. Подробности в ближайшие часы в заявлении полиции и прокуратуры”, – написал глава МВД.

Тем временем народный депутат от “ЕС” Ирина Геращенко проинформировала в Facebook со ссылкой на врачей о состоянии бывшего политзаключенного. По словам нардепа, Балух до сих пор находится в состоянии медикаментозного сна.

“От лечащих врачей Балуха: “Пациент стабильно тяжелый, очень тяжелая травма, поэтому нужно время. Владимир до сих пор в состоянии медикаментозного сна”. До сих пор не известно, сколько времени он находился без сознания, пока его нашли и оказали медицинскую помощь, это затрудняет лечение. Володя уже 11 дней в больнице, в тяжелом состоянии”, – написала Геращенко.

ОБНОВЛЕНО 20:15:

В пресс-службе полиции Киева сообщили подробности задержания.

По данным следствия, в день нападения Владимир Балух вместе с друзьями отмечали годовщину освобождения из российского плена в ресторане “Козак”.

“Около полуночи Владимир вышел из заведения и направился в ресторан “Edem”. Там у него возник конфликт с неизвестным. Мужчина ударил его ногой – потерпевший упал и потерял сознание. После этого злоумышленник скрылся, не оказав пострадавшему помощь. Утром Владимира Балуха госпитализировали в больницу”, – говорится в сообщении.

В ходе досудебного расследования правоохранители установили и опросили свидетелей инцидента, провели ряд оперативно-розыскных и следственных действий.

В результате полицейские установили подозреваемого.

Сегодня злоумышленника задержали. Им оказался местный житель, 1988 года рождения. Согласно данным полиции, злоумышленник пришел в гости к знакомому, который работает охранником в одном из ресторанов.

Под процессуальным руководством прокуратуры Киева задержанному сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения.

Бывшего украинского политзаключенного Владимира Балуха жестоко избили в Киеве в ночь на 8 сентября — ровно через год после его освобождения.

Его в бессознательном состоянии в столичном Гидропарке нашла женщина, которая вызвала врачей. Это произошло только утром. Известно, что у Балуха сломаны ключица и рука, а также тяжелая черепно-мозговая травма. Днем 8 сентября его прооперировали и перевели в отделение реанимации. Состояние – тяжелое.