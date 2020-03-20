Об этом сообщает пресс-служба партии.

“Европейская солидарность” за мораторий на внутреннеполитическую борьбу. За то, чтобы все политики все свои битвы отложили на потом, когда победим вирус. Но есть встречное требование к власти – воздерживаться от принятия сомнительных решений, которые вызывают поляризацию и напряжение в обществе, раскалывают его. Наподобие идеи подживить днепровской водой российские военные базы в Крыму. Или протокола о легитимизации российской оккупационной власти на Донбассе, окончательное подписание которого намечено на 25 марта. Не с этим ли намерением связана та спешка, с которой власть планирует чрезвычайное положение, да еще и с нарушением конституционной процедуры его введения“, – вопрошает пятый Президент.

Порошенко подчеркивает, что чрезвычайное положение подразумевает под собой цензуру, комендантский час и продовольственные карточки.

“Это вряд ли уже остановит вирус. А вот экономику положит окончательно, доведет до состояния клинической смерти. И у нас в конце концов не хватит ресурсов на борьбу с корона- и другими вирусами, на зарплаты, пенсии”, – говорит он.

При этом Петр Порошенко считает, что Президент Владимир Зеленский и без введения чрезвычайного положения имеет намного больше власти, чем все предыдущие президенты Украины.

В то же время экс-президент призвал всех ответственно относиться к своему здоровью, здоровью родных и близких.

“Не собираюсь подменять собой главного санитарного врача. Тем более, что он, по правде говоря, один из немногих в этой власти, кого можно назвать профессиональным”, – добавил он.

Помимо того, Порошенко заявил, что Украине следует срочно возобновить сотрудничество с Международным валютным фондом, акцентируя, что для этого власть должна принять закон, гарантирующий невозвращение “Приватбанка” олигарху Игорю Коломойскому.

“Наступило время, господа слуги, выбирать между интересами народа и мечтой Коломойского про банк себе и дефолт Украине”, – говорит он.

Ранее сообщалось, что 16 марта в Киеве зафиксировали еще 2 случая COVID-19, количество заболевших в Украине возросло до 7. Некоторые из этих случаев не связаны с поездками за границу. Во вторник, 17 марта, стало известно о еще 7 заболевших. Количество пациентов в COVID-19 возросло до 14.