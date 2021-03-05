Об этом говорится в его заявлении, опубликованном пресс-службой партии.
Как сообщалось ранее, 6 марта США ввели визовые санкции против украинского олигарха Игоря Коломойского и членов его семьи.
По мнению Порошенко, это решение “вызвано в значительной мере бездействием Зеленского”.
“То, что Коломойский будет признан масштабным коррупционером и попадет под американские санкции, всегда было лишь вопросом времени. Следующий шаг — обвинительный акт американского правосудия против бывшего владельца “ПриватБанка”, — отметил он.
Пятый президент отметил, что последние два года Коломойский имел токсичное и опасное влияние на внутреннее развитие страны. И теперь, считает Порошенко, Зеленскому время откреститься от своего политического и бизнес-партнера.
“Сейчас наступил момент истины для Зеленского: или продолжать защиту своего бизнес-партнера, как он это делал на протяжении своей каденции, или Украина? Несмотря на то, что к власти Зеленский пришел при тотальной поддержке олигарха Коломойского, его грязных криминальных денег и безоговорочном содействии медиаимперии Коломойского, которая стала главным источником фейковых новостей против меня, Зеленский должен найти в себе силы, чтобы откреститься от этого господина. Сделать это публично и без экивоков, вопреки своим теневым обязательствам. Зеленскому следует оставить в прошлом бизнес-партнерство времен “Квартала 95″ . Прекратить двухлетнее торможение расследования преступлений Коломойского и попустительство его безграничным бизнес-аппетитам”, — подчеркнул он.
По мнению Порошенко, украинские правоохранительные органы должны привлечь к ответственности Коломойского. “Европейская Солидарность” готова поддерживать решения, которые освободят Украину от таких масштабных коррупционеров.
- В августе прошлого года агенты Федерального бюро расследований США провели обыски в офисах компании, связанной с украинским олигархом Игорем Коломойским. Речь идет об обысках в офисах компании Optima Management Group в небоскребе One Cleveland Center на восточной 9-й улице в Кливленде.
- Впоследствии американская газета The Washington Post сообщила, что Игорю Коломойскому, “одному из самых богатых людей Украины, имеющему связи с президентом Владимиром Зеленским”, Минюстом США предъявлены обвинения в хищении миллиардов “ПриватБанка” и отмывании этих денег. Сам Игорь Коломойский отрицал все обвинения.
- Инвестиционный банкир Сергей Фурса в комментарии #Буквам рассказал, что в связи с обвинениями Игорь Коломойский может потерять имущество в США. Кроме того, Коломойского могут арестовать, как только он выедет за пределы Украины.
- В декабре стало известно, что Минюст США подал иск о конфискации имущества против украинского олигарха Игоря Коломойского и его делового партнера Геннадия Боголюбова. Их обвинили в использовании незаконно присвоенных средств “ПриватБанка” для покупки коммерческой недвижимости в Кливленде, штат Огайо. В августе 2020 года подобные обвинения были выдвинуты Коломойскому и Боголюбову относительно коммерческой недвижимости в Кентукки и Техасе.