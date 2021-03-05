Пятый президент Украины, лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко призвал президента Владимира Зеленского откреститься от своего партнера Игоря Коломойского.

Об этом говорится в его заявлении, опубликованном пресс-службой партии.

Как сообщалось ранее, 6 марта США ввели визовые санкции против украинского олигарха Игоря Коломойского и членов его семьи.

По мнению Порошенко, это решение “вызвано в значительной мере бездействием Зеленского”.

“То, что Коломойский будет признан масштабным коррупционером и попадет под американские санкции, всегда было лишь вопросом времени. Следующий шаг — обвинительный акт американского правосудия против бывшего владельца “ПриватБанка”, — отметил он.

Пятый президент отметил, что последние два года Коломойский имел токсичное и опасное влияние на внутреннее развитие страны. И теперь, считает Порошенко, Зеленскому время откреститься от своего политического и бизнес-партнера.

“Сейчас наступил момент истины для Зеленского: или продолжать защиту своего бизнес-партнера, как он это делал на протяжении своей каденции, или Украина? Несмотря на то, что к власти Зеленский пришел при тотальной поддержке олигарха Коломойского, его грязных криминальных денег и безоговорочном содействии медиаимперии Коломойского, которая стала главным источником фейковых новостей против меня, Зеленский должен найти в себе силы, чтобы откреститься от этого господина. Сделать это публично и без экивоков, вопреки своим теневым обязательствам. Зеленскому следует оставить в прошлом бизнес-партнерство времен “Квартала 95″ . Прекратить двухлетнее торможение расследования преступлений Коломойского и попустительство его безграничным бизнес-аппетитам”, — подчеркнул он.

По мнению Порошенко, украинские правоохранительные органы должны привлечь к ответственности Коломойского. “Европейская Солидарность” готова поддерживать решения, которые освободят Украину от таких масштабных коррупционеров.