Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.
При этом отмечается, что общее количество пострадавших, погибших и размер ущерба, причиненного пожаром, устанавливаются.
Кроме того, 30 сентября в Луганской области зафиксировано 146 пожаров, тушение которых осложнилось погодными условиями и сильным ветром. Уже локализовано и ликвидировано 116 пожаров. Еще на 30 участках работают подразделения спасателей.
По предварительным оценкам, ориентировочная площадь пожара составляет более 11 000 гектаров.
В настоящее время с целью документирования преступлений работают более 30 следственно-оперативных групп. Проведено 20 осмотров мест происшествий в зоне пожаров, допрошено 58 человек – свидетелей и потерпевших.
Что известно о пожарах в Луганской области?
30 сентября сразу в трех районах возникли масштабные пожары, загорелась сухая трава и лесная подстилка. В течение 30 сентября на территории области было зафиксировано 146 пожаров в природных экосистемах (ликвидировано 82 пожара, продолжается тушение 64).
Огонь в результате сложных погодных условий (ветер с ураганными порывами до 20 м/с, длительный засушливый период) быстро распространился на значительную территорию. По оценкам, огонь охватил около 9,3 га.
ЖителиНовоайдарского района области были эвакуированы. В связи с необходимостью эвакуации жителей поселков, пострадавших от пожаров, в Северодонецке приостановили учебный процесс.
- По состоянию на утро 1 октября сообщалось, что в результате масштабных пожаров в Луганской области погибли 5 человек.
- Впоследствии стало известно, что погибли 9 человек, еще 14 — госпитализированы.
- В штабе Операции Объединенных сил заявили, что пожары возникли в результате обстрелов российско-оккупационных войск с применением трассирующих пуль.