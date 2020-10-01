В результате пожаров в Луганской области погибли 11 человек. Еще 17 человек были госпитализированы.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

При этом отмечается, что общее количество пострадавших, погибших и размер ущерба, причиненного пожаром, устанавливаются.

Кроме того, 30 сентября в Луганской области зафиксировано 146 пожаров, тушение которых осложнилось погодными условиями и сильным ветром. Уже локализовано и ликвидировано 116 пожаров. Еще на 30 участках работают подразделения спасателей.

По предварительным оценкам, ориентировочная площадь пожара составляет более 11 000 гектаров.

В настоящее время с целью документирования преступлений работают более 30 следственно-оперативных групп. Проведено 20 осмотров мест происшествий в зоне пожаров, допрошено 58 человек – свидетелей и потерпевших.

Что известно о пожарах в Луганской области?

30 сентября сразу в трех районах возникли масштабные пожары, загорелась сухая трава и лесная подстилка. В течение 30 сентября на территории области было зафиксировано 146 пожаров в природных экосистемах (ликвидировано 82 пожара, продолжается тушение 64).

Огонь в результате сложных погодных условий (ветер с ураганными порывами до 20 м/с, длительный засушливый период) быстро распространился на значительную территорию. По оценкам, огонь охватил около 9,3 га.

ЖителиНовоайдарского района области были эвакуированы. В связи с необходимостью эвакуации жителей поселков, пострадавших от пожаров, в Северодонецке приостановили учебный процесс.