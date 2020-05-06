Предпринимателей пустили на митинг к Кабмину: фото и видео

Участникам акции протеста, малым и средним предпринимателям, разрешили прийти к зданию Кабинета Министров и провести запланированный митинг.

Об этом рассказывают #Буквы.

Сегодня с самого утра полиция Киева заблокировала движение участников митинга “Карантин убивает”, который был запланирован на 11:00 возле здания Кабинета Министров. Протестующие планировали огранизованными автоколоннами приехать в правительственный портал, но правоохранители ограничили движение транспорта по улице Грушевского.

Предприниматели в знак протеста заблокировали движение на дорогах возле стадиона “Динамо”, чем вызвали негодование у киевлян, которые ехали на работу.

Но после 12:00 к Кабмину пропустили основной автомобиль акции протеста, а потом за ним двинулись и митингующие предприниматели.

На акцию под здание Правительства пришло до сотни предпринимателей. Они держат в руках национальные флаги, флаги своих городов, а также баннеры с призывами прекратить “ущемление бизнеса”.

Фото: Александр Кужельный, #Буквы