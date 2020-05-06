Предпринимателей пустили на митинг к Кабмину: фото и видео

Об этом рассказывают #Буквы.
Сегодня с самого утра полиция Киева заблокировала движение участников митинга “Карантин убивает”, который был запланирован на 11:00 возле здания Кабинета Министров. Протестующие планировали огранизованными автоколоннами приехать в правительственный портал, но правоохранители ограничили движение транспорта по улице Грушевского.
Предприниматели в знак протеста заблокировали движение на дорогах возле стадиона “Динамо”, чем вызвали негодование у киевлян, которые ехали на работу.
Но после 12:00 к Кабмину пропустили основной автомобиль акции протеста, а потом за ним двинулись и митингующие предприниматели.
Поліція пропустила підприємців до Кабміну
Поліція пропустила підприємців до Кабміну
Полиция ограничила движение в центре Киева из-за запланированного митинга под Кабмином
Опубліковано Букви Середа, 6 травня 2020 р.
На акцию под здание Правительства пришло до сотни предпринимателей. Они держат в руках национальные флаги, флаги своих городов, а также баннеры с призывами прекратить “ущемление бизнеса”.
Фото: Александр Кужельный, #Буквы
- Ранее сообщалось, что в центре Киева с самого утра предприниматели перекрыли улицу Грушевского, требуя от власти разрешить им возобновить свою деятельность.
- 29 апреля под зданием Кабинета Министров, где проходила акция протеста предпринимателей, произошла стычка с правоохранителями. Полиции пришлось применить слезоточивый газ.
- Во Львове представители малого бизнеса провели акцию протеста против карантина.