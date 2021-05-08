Президент Франції Емануель Макрон звернувся до США з проханням щодо скасування заборони на експорт вакцин проти COVID-19 та дозволу на продаж інгредієнтів для їх виготовлення.

Про це повідомляє ВВС.

На сьогодні у всьому світі було введено 1,25 млрд доз різних вакцин проти коронавірусу. Менш як 1% вакцин передали бідним країнам.

Ініціативу Макрона підтримали у Всесвітній організації охорони здоров’я (ВООЗ) та Папа Франциск. Понтифік сказав, що світ підхопив “вірус егоїзму”, а “закон про інтелектуальну власність” поставили вище, ніж закони про любов та здоров’я людства.

На думку Макрона, якщо збільшити експорт вакцин – вдасться вийти з кризи.

“Щоб пришвидшити виготовлення вакцин, здебільшого в бідних країнах, потрібно збільшити масштаби виробництва”, – сказав Макрон. Він зауважив, що 100% вакцин проти коронавірусу, які виготовляють в США — передають для американців.

Попри обіцянку передати бідним країнам 60 мільйонів доз вакцин AstraZeneca, США встановили заборону на експорт інгредієнтів, потрібних для виготовлення вакцин. Аналогічне рішення ухвалили у Великій Британії. Прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон відповів, що це неправда, однак офіційні дані свідчать про зворотне.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн вважає, що якщо розвинені країни й відмовляться від патентів на інтелектуальну власність щодо виробництва вакцин — це не допоможе збільшити їх виробництво найближчим часом.

У Південній Африці та Індії вважають, що відмова від патентів означає, що інші країни можуть виробляти вакцини, а це суттєво знизить їх вартість.

Варто зазначити, що днями адміністрація Байдена заявила, що підтримає ослаблення патентних правил щодо вакцин проти COVID-19. Цей крок є попереднім і не гарантує негайного скасування глобальних патентних правил. Але сигнал підтримки з боку адміністрації Байдена є важливим.

У Європейському Союзі, своєю чергою, повідомили, що готові до діалогу з приводу пропозиції про відмову від захисту інтелектуальної власності на вакцини проти COVID-19.