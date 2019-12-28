Судебный приговор экс-беркутовцам, обвиняемых в расстрелах людей во время Революции Достоинства, мог бы прозвучать летом 2020 года, и стать первым среди "дел Майдана".

Об этом говорится в материале #Букв “Расстрел Майдана: как за полгода до приговора дело разваливают для обмена с Путиным”.

Прокуратура обвиняет пятерых бывших спецназовцев в причастности к массовым расстрелам в центре Киева: Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Сергея Тамтура, Олега Янишевского, Александра Маринченко.

Суд, который продолжается четвертый год, должен подтвердить или опровергнуть обвинения против них.

“Суд почти на финишной прямой – осталось допросить нескольких свидетелей, самих обвиняемых и провести дебаты. После которых будет приговор. По оценкам участников суда, на все это нужно примерно полгода. То есть уже в середине лета 2020-го мы могли бы получить решение в наиболее важном судебном деле Майдана”, – сказано в материале.

Однако этого может и не произойти. Из-за обмена пленными “всех на всех”, о котором Президент Украины Владимир Зеленский и Президент РФ Владимир Путин договорились во время саммита “нормандской четверки”.

Напомним, в ходе заседания представители прокуратуры и потерпевшие ходатайствовали о перенесении рассмотрения апелляций на арест экс-сотрудников подразделения спецназначения “Беркут” из-за отсутствия части пострадавших и экс-“беркутовца” Маринченко.

Также адвокаты потерпевших по делам Майдана заявляли об отводе председательствующей судьи, обвинив ее в в предвзятости. Суд отклонил это ходатайство.

Кроме того, во время заседания Генпрокурор Украины Руслан Рябошапка заменил группу прокуроров по делу экс-сотрудников подразделения спецназначения “Беркут” в день рассмотрения апелляций на их арест. Таким образом, в заседании принимали участие две группы прокуроров, для одной из которых оно было первым в указанном производстве.