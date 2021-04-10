Об этом сообщает Reuters.
Похороны не будут публичными, не будет и похоронной процессии.
Сейчас тело Филиппа покоится в частной часовне Виндзорского замка. Гроб покрыт его личным штандартом и венком из цветов. 17 апреля гроб перенесут в часовню Святого Георгия для отпевания.
Служба начнется с общенациональной минуты молчания. По окончании службы Филипп будет похоронен в королевском склепе в часовне Святого Георгия.
Похороны будут транслироваться в прямом эфире. 17 апреля объявлено днем национального траура. Траур в королевской семье будет длиться две недели.
Принц Чарльз и другие члены королевской семьи, кроме королевы Елизаветы II, примут участие в церемониальной процессии.
Принц Гарри планирует присутствовать на похоронах, хотя его беременной жене Меган Маркл врач посоветовал этого не делать.
В день похорон гроб принца также будет накрыт его штандартом, поверху возложат венок, морскую фуражку и меч.
В 14:45 по местрому времени (16:45 по Киеву) гроб вывезут из Виндзорского замка. Шествие возглавит отряд гренадерской гвардии, полковником которой был герцог Эдинбургский 42 года.
В 15:00 (в 17:00 по Киеву) состоится национальная минута молчания.
23 февраля стало известно, что супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп подхватил инфекцию.
Филипп был госпитализирован в больницу короля Эдуарда VII в Лондоне 16 февраля. В марте его перевели в больницу Святого Варфоломея – специализированную высокотехнологичную больницу – для операции, связанной с “ранее существовавшим сердечным заболеванием”.
В связи с пандемией коронавируса похороны герцога Эдинбургского принца Филиппа пройдут с некоторыми изменениями. Прощание с членом королевской семьи пройдет без представителей общественности.
- Отмечается, что это было самое долгое пребывание принца в больнице. После выписки Филипп вернулся в Виндзорский замок.
- Там он и умер 9 апреля. Детальнее об смерти принца Филиппа – в материале.
- #Буквы собрали знаковые фото, которые рассказывают о жизненном пути герцога Эдинбургского.