В НАК "Нафтогаз Украины" отреагировали на заявление народного депутата от "Слуги народа" Евгения Брагаря, который посоветовал пенсионерке продать собаку, чтобы рассчитаться за коммунальные услуги.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы в Facebook.

“Семьи, которые тратят на “коммуналку” больше, чем 15-20 % своего семейного дохода, имеют право на государственную субсидию. В госбюджете этого года предусмотрено около 50 млрд грн живых денег на частичную оплату платежек для семей, которым сложно оплачивать полную стоимость. Более 130 млн грн ежедневно, представьте себе эту сумму”, – говорится в сообщении.

В НАК также отметили, что “удобный сайт о субсидиях teplo.gov.ua сейчас не отвечает”.

Пока что для информации есть сайт Минсоцполитики.

“Продавать собак, кошек, хомяков, черепах и других друзей не надо. Надо обращаться за денежной помощью, на которую вы имеете право по закону”, – подытожили в “Нафтогазе”.

Напомним, Евгений Брагарь в студии канала “112 Украина” посоветовал пенсионерке продать собаку, чтобы рассчитаться за коммунальные услуги.

“Прожить в этих условиях трудно, но мы еще не знаем, есть ли у нее какое-то другое имущество… Если собака во дворе элитной породы, то она может ее продать в любой момент и спокойно оплатить”, – сказал депутат.

Позже эта пенсионерка заявила о своем разочаровании политикой действующей власти.