Об этом сообщил дизайнер Шон Уотерспун на своей странице в Instagram.
Шон Уотерспун является дизайнером кроссовок Nike Air Max 97/1, которые считаются одними из самых известных на планете, исходя из спроса.
Уотерспун владеет сетью магазинов спортивной обуви “Round two”.
Погромы, фотографии которых, опубликовал дизайнер произошли в Лос-Анджелесе.
- Ранее в городе Миннеаполис (штат Миннесота, США) вспыхнули акции протеста и столкновения с правоохранителями из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Мужчина скончался вследствие жесткого задержания правоохранителями.
- В ночь на 29 мая протестующие в Миннеаполисе сожгли полицейский участок.
- В США взяли под стражу офицера полиции Дерека Шовена, который во время задержания душил темнокожего мужчину Джорджа Флойда.
- По состоянию на 30 мая в США продолжались протесты из-за гибели Джорджа Флойда. Акции проходят во многих штатах, включая Вашингтон.
- Американская активистка Тамика Мэллори во время митинга в Миннеаполисе в знак протеста против смерти чернокожего Джорджа Флойда произнесла мощную речь.