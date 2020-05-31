Во время протестов в США, спровоцированных убийством темнокожего американца, ряд протестующих устроили погромы в магазинах.

Об этом сообщил дизайнер Шон Уотерспун на своей странице в Instagram.

Шон Уотерспун является дизайнером кроссовок Nike Air Max 97/1, которые считаются одними из самых известных на планете, исходя из спроса.

Уотерспун владеет сетью магазинов спортивной обуви “Round two”.

Погромы, фотографии которых, опубликовал дизайнер произошли в Лос-Анджелесе.