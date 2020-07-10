Об этом сообщили адвокаты Порошенко, которых цитирует пресс-служба “ЕС”.

Адвокат Игорь Головань напомнил, что на днях Печерский районный суд Киева оставил без рассмотрения ходатайство Офиса генпрокурора об избрании Порошенко меры пресечения по делу о назначении Сергея Семочко в Службу внешней разведки.

“Все помнят, как прокуратура фактически отказалась поддерживать свои требования и поспешно заявила о завершении досудебного расследования. В тот же вечер генеральный прокурор Венедиктова как обычно выступила с “видосиком”, объясняя причины своего провала, а также рассказывая о том, что якобы будут еще и другие уголовные производства против Петра Порошенко по заявлениям обычных людей, поступающих как будто со всей Украины”, – отметил Головань.

Он уточнил, что в тот же вечер по заявлению Коломойского в Офисе генерального прокурора было зарегистрировано четыре уголовных производства в отношении Порошенко. Они касаются “ПриватБанка”.

“В тот же вечер по заявлению “обычного” человека по фамилии Коломойский Офисом генерального прокурора было зарегистрировано четыре уголовных производства в отношении Петра Порошенко. Коломойский выступил со стандартным набором, и конечно его заявления касаются “ПриватБанка”. Что якобы президент Порошенко препятствовал хозяйственной деятельности “ПриватБанка”, якобы Порошенко распространял, разглашал банковскую тайну “ПриватБанка”. Ну, и как обычно, злоупотребление служебным положением и даже легализация средств, полученных преступным путем“, – подчеркнул Головань.

Он уточнил, что в данном случае речь идет о заведомо ложных обвинениях.

“Даже сама логика подобных инсинуаций, как их еще назвать, теперь уже лично Коломойского, очень странная – получается, что наносили ущерб “ПриватБанку”, разглашая его тайну, то есть сообщая о “ПриватБанке” правдивые сведения. Получается, что наносили ущерб тогдашним акционерам “ПриватБанка”, – рассказал Головань, не уточнив деталей производств.

Он выразил уверенность, что у этих производств также нет судебной перспективы.

В свою очередь адвокат Илья Новиков отметил, что это впервые Коломойский “вышел лично на арену”, инициировав производства против пятого президента.

“Мы видели до этого, что Игорь Коломойский и близкие ему люди заинтересованы в процессах, касающихся Петра Порошенко. Это первый момент, когда Игорь Коломойский вышел лично на арену. У нас наступает новый этап развития всех этих дел. Это прекрасно связывается со всеми событиями об отставке руководства НБУ. Это прекрасно связывается с судебными процессами по возврату “ПриватБанка” под руководство Коломойского и близких ему лиц. Это еще раз подчеркивает, насколько политические преследования в отношении Порошенко связаны с действиями на других фронтах”, – заявил Новиков.