Президент России Владимир Путин мог контролировать деятельность украинского нардепа Андрея Деркача при попытках повлиять на ход президентских выборов в США 2020 года.

Об этом говорится в рассекреченном докладе разведки США о вмешательстве России в процесс американских президентских выборов.

В нем сказано, что президент РФ Владимир Путин лично руководил некоторыми процессами несанкционированного вмешательства.

По данным разведки, Путин и ряд российских правительственных организаций прилагали усилия к очернению кандидатуры президента Джо Байдена и Демократической партии, поддержке бывшего президента США Дональда Трампа, подрыву общественного доверия к избирательному процессу и обострению социально-политических споров в США.

“Ключевым элементом стратегии Москвы во время этого избирательного цикла было использование людей, связанных с российской разведкой, чтобы продвигать нарративы, включая обманчивые и необоснованные обвинения против президента Байдена, – через американские СМИ, чиновников, известных личностей, включая приближенных к экс-президенту Трампу и его администрации”, – говорится в отчете.

В документе подчеркивается, что Путин мог контролировать деятельность украинского нардепа Андрея Деркача, который “сыграл важную роль” в деятельности РФ по влиянию на выборы.

“Мы выяснили, что президент Путин и другие российские чиновники были осведомлены, и, возможно, направляли операции по влиянию РФ против выборов в США 2020 года. Например, мы оцениваем, что Путин контролировал деятельность украинского народного депутата Андрея Деркача, который сыграл значительную роль в деятельности России по влиянию на выборы”, – говорится в документе.

Также отмечается, что Деркач “имеет связи с российскими официальными лицами, как и с российскими спецслужбами”.

Согласно докладу, Деркач мог передавать информацию в США через адвоката Трампа Руди Джулиани.

Основная идея, которую распространяли из России, осталась неизменной: якобы коррупционные связи между президентом Байденом, его семьей и другими официальными лицами США и Украины.

По данным разведки США, российские спецслужбы “использовали доверенных лиц, связанных с Украиной, и связи этих доверенных лиц, в том числе их контакты в США, чтобы распространить этот нарратив, чтобы дать Москве правдоподобное отрицание их причастности”.

В докладе отмечается, что разведка не имеет доказательств того, что украинское правительство было причастно к этому.