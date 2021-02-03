Партия "Оппозиционная платформа – За життя" (ОПЗЖ) инициирует импичмент президенту Украины Владимиру Зеленскому из-за санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK.

Об этом объявил сегодня, выступая с трибуны в зале Верховной Рады, сопредседатель фракции ОПЗЖ Вадим Рабинович, сообщает корреспондент #Букв.

К трибуне вышли все нардепы от ОПЗЖ, а совместное заявление обнародовал Рабинович.

По мнению представителей ОПЗЖ, президент Владимир Зеленский “кинул вызов народу Украины” и “европейскому будущему Украины”. Блокировку телеканалов Рабинович назвал “фашизмом”.

“Сегодня ночью, а черти всегда действуют ночью, впервые за всю историю существования независимой Украины было осуществлено выключение сразу трех ведущих информационных телеканалов. За день до этого СБУ осуществила провокацию против группы Telegram-каналов (речь идет о разоблачении Telegram-каналов, которые, по данным СБУ, работали на спецслужбы РФ, – ред.)… Сегодня вы ударили в сердце демократии”, – объявил Рабинович.

Нардеп анонсировал на ближайшее время “чрезвычайный съезд партии, который определит наши дальнейшие шаги”.

“Мы инициируем процедуру импичмента президенту Зеленскому, который надругался над избирателями и над страной. Сегодня фашизм в нашей стране получил свой цвет — зеленый. Но как наши деды и отцы в свое время остановили и победили фашизм, мы, их потомки, сделаем то же самое и победим”, — добавил Рабинович.

После этого он спел в микрофон: “Вставай, страна огромная” (строку из советской песни “Священная война” времен Второй мировой войны).