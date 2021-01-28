Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект, которым разрешается регистрировать вакцины от коронавируса COVID-19 до завершения клинических исследований.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

За проект закона № 4613 проголосовали 318 нардепов. Ко второму чтению его будут готовить по сокращенной процедуре.

Законопроект направлен на обеспечение ускоренной государственной регистрации лекарственных средств с целью экстренного медицинского применения, в частности вакцин для предотвращения COVID-19.

С этой целью закон “О лекарственных средствах” хотят дополнить статьей 92 “Государственная регистрация лекарственных средств под обязательства для экстренного медицинского применения лекарственного средства”.

Как объяснял один из авторов законопроекта, глава комитета ВР по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий, на сегодняшний день “ни одна вакцина от СOVID-19 не прошла полный цикл испытаний”.

“Прививки в ЕС, США и других странах начались в режиме экстренного использования (emergency use). Украинское законодательство не предусматривает такого режима. Поэтому для регистрации вакцин в нашей стране возникла необходимость законодательных изменений”, – отмечал Радуцкий.

По его словам, благодаря законопроекту № 4613 ” Украина сможет использовать вакцины Pfizer/BioNTech, Sinovac Biotech, Moderna, Sinopharm, AstraZeneca”.

Законопроект предоставляет Правительству право регистрировать вакцины для использования при следующих условиях:

• Имеются данные об успешном проведении доклинических испытаний.

• Клинические исследования проводились с разрешения соответствующих компетентных органов США, Великобритании, Швейцарии, Японии, Австралии, Канады, Китая, Израиля, Индии или Европейского Союза, либо же лекарственное средство имеет переквалификацию Всемирной организации здравоохранения. Изначально в списке были Мексика и Бразилия, но при рассмотрении законопроекта на профильном комитете эти страны исключили.

• Известная потенциальная польза лекарственного средства.

• Не существует адекватной, одобренной и доступной альтернативы.

Согласно законопроекту, при наличии этих обстоятельств вакцина может быть зарегистрирована для экстренного медицинского применения (по процедуре ускоренной госрегистрации).

В ходе обсуждения документы некоторые нардепы настаивали на необходимости его доработки ко второму чтению. В частности, нардеп от “Европейской Солидарности” Виктория Сюмар подчеркнула, что в нынешней редакции под действие законопроекта подпадают все препараты, а не только вакцины.