Верховная Рада Украины сегодня разблокировала подписание закона о невозвращении национализированных банков их экс-владельцам ("антиколомойский закон").

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Так, были рассмотрены два проекта постановлений об отмене голосования за указанный документ.

За первый из них № 2571-д-П авторства внефракционного нардепа Антона Полякова проголосовали только 78 депутатов.

За второй проект постановления № 2571-д-П1 авторства нардепа от “Слуги народа” Александра Дубинского отдали голоса 84 депутата.

Таким образом, закон о банках теперь может быть подписан спикером Парламента Дмитрием Разумковым и президентом Владимиром Зеленским.

Что предусматривает закон о банках

Закон запрещает возвращение национализированных банков бывшим владельцам, а также возвращение на рынок обанкротившихся банков, владельцы которых через суды добились отмены постановления Национального банка о своей неплатежеспособности.

Владельцы банка могут в суде доказать незаконность решения Национального банка и попробовать получить компенсацию в денежной форме. Ее размер должен определить независимый международный аудитор.

При этом признание решения о выводе банка с рынка незаконным не может быть основанием для его отмены. Также невозможно восстановление прав собственности бывших владельцев банка по решению суда.

Стоит отметить, что принятие банковского закона – одно из ключевых требований Международного валютного фонда для предоставления Украине новой кредитной программы.

Закон, в частности, касается “ПриватБанка”, ранее принадлежавшего олигарху Игорю Коломойскому. Банк был национализирован, но Коломойский неоднократно заявлял, что планирует вернуть себе право собственности на финучреждение или получить компенсацию за него.