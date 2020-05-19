Об этом сообщает корреспондент #Букв.
Так, были рассмотрены два проекта постановлений об отмене голосования за указанный документ.
За первый из них № 2571-д-П авторства внефракционного нардепа Антона Полякова проголосовали только 78 депутатов.
За второй проект постановления № 2571-д-П1 авторства нардепа от “Слуги народа” Александра Дубинского отдали голоса 84 депутата.
Таким образом, закон о банках теперь может быть подписан спикером Парламента Дмитрием Разумковым и президентом Владимиром Зеленским.
Что предусматривает закон о банках
Закон запрещает возвращение национализированных банков бывшим владельцам, а также возвращение на рынок обанкротившихся банков, владельцы которых через суды добились отмены постановления Национального банка о своей неплатежеспособности.
Владельцы банка могут в суде доказать незаконность решения Национального банка и попробовать получить компенсацию в денежной форме. Ее размер должен определить независимый международный аудитор.
При этом признание решения о выводе банка с рынка незаконным не может быть основанием для его отмены. Также невозможно восстановление прав собственности бывших владельцев банка по решению суда.
Стоит отметить, что принятие банковского закона – одно из ключевых требований Международного валютного фонда для предоставления Украине новой кредитной программы.
Закон, в частности, касается “ПриватБанка”, ранее принадлежавшего олигарху Игорю Коломойскому. Банк был национализирован, но Коломойский неоднократно заявлял, что планирует вернуть себе право собственности на финучреждение или получить компенсацию за него.
- 13 мая Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект о невозвращении национализированных банков их экс-владельцам (“антиколомойский закон”). За документ проголосовали 270 народных депутатов. Среди них – только 200 от “Слуги народа” (фракция включает 248 “слуг”).
- В Окружной административный суд Киева подали иск с требованием признать незаконность принятия так называемого “антиколомойского закона”. Иск народный депутат Антон Поляков подал против спикера парламента Дмитрия Разумкова и председателя финансового комитета Верховной рады Даниила Гетьманцева.