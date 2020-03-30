Об этом сообщает корреспондент #Букв.

За его назначение проголосовали 246 нардепов.

Из “Слуги народа” его кандидатуру поддержали 195 нардепов, из ОПЗЖ – 21, в “Европейской солидарности”, “Голосе” и “Батькивщине” за его назначение не проголосовал никто, из группы “За майбутнє” за проголосовали 8 нардепов, из “Довиры” – 13, также его назначение поддержали 9 внефракционных.

Напомним, Максим Степанов был председателем одесской ОГА в 2017-2019. Был уволен Петром Порошенко после первого тура выборов. Неофициально причиной назвали переход на сторону Зеленского. Степанов – кум Игоря Палицы.

Сегодня Парламент уволил Илью Емца с должности министра здравоохранения. Решение об увольнении поддержал 271 нардеп.

Таким образом, Емец установил очередной рекорд непродолжительности пребывания в должности.