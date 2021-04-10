Covid-19 Украина

обновлено 10.04.2021 в 19:02

Всего:

1841137 (+17463)

Болеют:

398532 (+17463)

Выздоровели:

1405826 (+10722)

Умерло:

36779 (+398)

19:48 Дуэйн Джонсон анонсировал съемки супергеройского фильма «Черный Адам»
19:37 В США назвали фактор, который снизит смертность вследствие заражения COVID-19
19:23 Елена Зеленская запустила в Турции два украиноязычных аудиогида
19:09 Верховный суд США разрешил проводить религиозные собрания в небольших помещениях
18:59 РФ отказалась объяснять в ОБСЕ, почему наращивает войска возле украинской границы
17:57 «Укрзализныця» с 11 апреля возобновляет курсирование поездов в Закарпатскую область
17:20 Елизавета II и принц Филипп: королевский роман длинной в 73 года
16:23 В Киеве нетрезвый мужчина разгуливал по улицам с двумя удавами, – фото
15:40 Зеленский прибыл с визитом в Турцию
15:13 Мужчина из Техаса обвиняется в планировании взрыва дата-центра Amazon
14:44 Вакцинированные мамы могут передавать антитела через грудное молоко – исследование
13:32 В Великобритании почтут память принца Филиппа серией оружейных салютов
12:59 Pfizer запросил разрешение на использование COVID-вакцины для подростков 12-15 лет
11:52 Регулятор Китая оштрафовал интернет-гиганта Alibaba на рекордные $2,7 млрд
11:06 Блинкен намерен обсудить в Брюсселе наращивание войск РФ у границ Украины – СМИ
10:40 Зеленский показал фото с «Авдеевской промзоны»: пользователи Сети уличили его во лжи
09:08 EMA проверит вакцину Johnson & Johnson из-за сообщения о случаях тромбоза
07:29 В Украине ожидается солнечная и теплая погода
01:57 Координатор по ситуации с нелегальными мигрантами в США собралась в отставку
01:44 Facebook не будет сообщать 533 млн. пользователей, что их личные данные доступны в Сети
01:08 Майк Пенс снова собрался в большую политику и может стать главным конкурентом Трампа
00:30 Вследствие передозировки наркотиками умер американский репер  DMX

09 апреля

23:54 На сайте Белого дома случайно вставили ссылку на сбор средств на кампанию Байдена
23:49 В Египте археологи обнаружили «затерянный золотой город» возрастом 3000 лет: фото
23:21 Байден рассматривает возможность увеличения количества членов Верховного суда
22:49 Глава МИД Франции Ле Дриан призвал Россию объясниться по поводу усиления войск вблизи границы Украины
22:46 Adidas в партнерстве с Lego выпустили кроссовки, которые можно дополнить кубиками
22:28 Стрельба на мебельной фабрике в Техасе: один погибший и четверо пострадавших
21:59 Затори в Києві: актуальна ситуація на дорогах столиці в режимі online
21:39 Коронавирус в Украине: ситуация по областям на 9 апреля

РФ отказалась объяснять в ОБСЕ, почему наращивает войска возле украинской границы

Представители России отказалась участвовать в специальном заседании ОБСЕ по объяснению фактов наращивания войск вблизи украинской границы.

Суббота, 10 апреля 2021, 18:59

Об этом сообщается в Twitter литовской миссии в ОБСЕ.

“Россия отказалась участвовать в инициированных Украины консультациях соответствии с Венским документом. Она отказалась предоставлять подробные объяснения по поводу своего масштабного военного наращивания и необычного перемещения своих сил у государственной границы с Украиной и в оккупированном Крыму”, – говорится в сообщении миссии.

То же сообщили и в миссии США при ОБСЕ.

“Мы сожалеем, что Россия не воспользовалась этой возможностью для решения проблем и снижения рисков согласно Венскому документу”, – говорится в заявлении делегации США при ОБСЕ.

Ситуация на границе

1 апреля в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины сообщили, что Российская Федерация готова к широкомасштабным провокациям на Донбассе, в том числе к продвижению своих войск вглубь территории Украины.

Перед этим начальник Генерального штаба, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак сообщил, что Россия наращивает войска вблизи государственной границы Украины (в том числе и под видом подготовки к учениям “Запад-2021”, которые будут проводиться совместно с Беларусью в сентябре).

По словам Хомчака, по состоянию на 30 марта вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях были расположены 28 батальонных тактических групп противника. Речь идет о Брянской, Воронежской, Ростовской областях РФ, а также о территории незаконно оккупированного украинского Крыма.

При этом вооруженные силы РФ осуществляют постепенное наращивание войск вблизи государственной границы Украины – на севере, на востоке и на юге.

Международная группа независимых расследователей Conflict Intelligence Team (CIT) установила, что Россия развернула большой полевой военный лагерь близ границы с Украиной.

  • Европейское командование вооруженных сил Соединенных Штатов Америки (EUCOM) привело в максимальную боеготовность армию в связи со стягиванием вооружения России к границе Украины и эскалации конфликта на Донбассе.
  • В пятницу, 2 апреля, президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский провели первый телефонный разговор. Байден подтвердил непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины в условиях непрерывной агрессии России на Донбассе и в Крыму.
  • Государственный секретарь США Энтони Блинкен планирует на следующей неделе посетить Брюссель и обсудить с официальными лицами НАТО передвижения войск Российской Федерации в районе границы с Украиной.
Теги: ОБСЕ, НАТО, Россия, Войска РФ

Буквы в Google News

Подписаться

Читать #Буквы в Telegram и в Facebook