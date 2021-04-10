РФ отказалась объяснять в ОБСЕ, почему наращивает войска возле украинской границы

Об этом сообщается в Twitter литовской миссии в ОБСЕ.

“Россия отказалась участвовать в инициированных Украины консультациях соответствии с Венским документом. Она отказалась предоставлять подробные объяснения по поводу своего масштабного военного наращивания и необычного перемещения своих сил у государственной границы с Украиной и в оккупированном Крыму”, – говорится в сообщении миссии.

То же сообщили и в миссии США при ОБСЕ.

“Мы сожалеем, что Россия не воспользовалась этой возможностью для решения проблем и снижения рисков согласно Венскому документу”, – говорится в заявлении делегации США при ОБСЕ.