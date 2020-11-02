В дополнительный тираж книги историка Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса" размещено решение Дарницкого райсуда Киева о запрете распространения книги по иску народного депутата от "Оппозиционной платформы - За життя" Виктора Медведчука, который ранее был адвокатом Стуса.

Об этом сообщила генеральный директор издательства Vivat Юлия Орлова в Facebook.

“Начинаем отправлять ваши заказы книги “Дело Василия Стуса”. Этот тираж особый во всех смыслах, но пришла пора рассказать о подготовленном нами с Вахтангом Кипиани сюрпризе. Мы решили: документ, так документ, поэтому на форзацах книги размещено решение Дарницкого райсуда о запрете книги в первой инстанции, которое может вступить в силу 18 ноября, и предисловие составителя книги Вахтанга Кипиани”, – написала она.

Фото: Юлия Орлова / Facebook

Орлова подчеркнула, что тираж в таком виде печатается впервые.

Иск Медведчука против Кипиани

В сентябре 2019 года, через несколько месяцев после выхода в печать книги Вахтанга Кипиани “Дело Василия Стуса”, Виктор Медведчук заявил, что потребует запретить распространение книги, так как некоторые ее фрагменты якобы не соответствуют действительности и унижают его честь и достоинство.

Позже Виктор Медведчук подал в суд на журналиста и автора книги “Дело Василия Стуса” Вахтанга Кипиани.

Украинские интеллектуалы призвали уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилу Денисову гарантировать право на справедливый суд по иску народного депутата от “Оппозиционной платформы — За життя” Виктора Медведчука против журналиста Вахтанга Кипиани и издательства Vivat из-за книги “Дело Василия Стуса”.

После судебных разбирательств суд постановил взыскать с Вахтанга Кипиани и ООО “Виват” судебный сбор по 768,4 гривны с каждого в пользу Медведчука. Кроме того, суд обязал удалить из книги определенные фрагменты, а именно:

на странице 661 – “является фактом, что предоставленного, поддерживаемого госбезопасностью адвоката звали Виктор Медведчук”;

на странице 664 – “Медведчук на суде признал, что все “преступления”, якобы совершенные его подзащитным, “заслуживают наказания”;

на странице 664 – “он фактически поддержал обвинение. Зачем прокуроры, когда есть такие безотказные адвокаты?”;

на странице 7 – “распинал поэта назначенный государством адвокат Медведчук”;

на странице 663 – “шестерка коммунистической системы адвокат Медведчук”;

на странице 664 – “преступление перед поэтом юрист Медведчук совершил еще и тем, что не сообщил семье о начале рассмотрения дела”.

Сам Кипиани сообщил “Суспільному”, что не будет удалять фрагменты из книги.

Запрет на распространение значительно повысил спрос на нее. Весь имеющийся тираж книги раскупили “за считанные минуты”.