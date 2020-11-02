Об этом сообщила генеральный директор издательства Vivat Юлия Орлова в Facebook.
“Начинаем отправлять ваши заказы книги “Дело Василия Стуса”. Этот тираж особый во всех смыслах, но пришла пора рассказать о подготовленном нами с Вахтангом Кипиани сюрпризе. Мы решили: документ, так документ, поэтому на форзацах книги размещено решение Дарницкого райсуда о запрете книги в первой инстанции, которое может вступить в силу 18 ноября, и предисловие составителя книги Вахтанга Кипиани”, – написала она.
Фото: Юлия Орлова / Facebook
Орлова подчеркнула, что тираж в таком виде печатается впервые.
Иск Медведчука против Кипиани
В сентябре 2019 года, через несколько месяцев после выхода в печать книги Вахтанга Кипиани “Дело Василия Стуса”, Виктор Медведчук заявил, что потребует запретить распространение книги, так как некоторые ее фрагменты якобы не соответствуют действительности и унижают его честь и достоинство.
Позже Виктор Медведчук подал в суд на журналиста и автора книги “Дело Василия Стуса” Вахтанга Кипиани.
Украинские интеллектуалы призвали уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилу Денисову гарантировать право на справедливый суд по иску народного депутата от “Оппозиционной платформы — За життя” Виктора Медведчука против журналиста Вахтанга Кипиани и издательства Vivat из-за книги “Дело Василия Стуса”.
После судебных разбирательств суд постановил взыскать с Вахтанга Кипиани и ООО “Виват” судебный сбор по 768,4 гривны с каждого в пользу Медведчука. Кроме того, суд обязал удалить из книги определенные фрагменты, а именно:
- на странице 661 – “является фактом, что предоставленного, поддерживаемого госбезопасностью адвоката звали Виктор Медведчук”;
- на странице 664 – “Медведчук на суде признал, что все “преступления”, якобы совершенные его подзащитным, “заслуживают наказания”;
- на странице 664 – “он фактически поддержал обвинение. Зачем прокуроры, когда есть такие безотказные адвокаты?”;
- на странице 7 – “распинал поэта назначенный государством адвокат Медведчук”;
- на странице 663 – “шестерка коммунистической системы адвокат Медведчук”;
- на странице 664 – “преступление перед поэтом юрист Медведчук совершил еще и тем, что не сообщил семье о начале рассмотрения дела”.
Сам Кипиани сообщил “Суспільному”, что не будет удалять фрагменты из книги.
Запрет на распространение значительно повысил спрос на нее. Весь имеющийся тираж книги раскупили “за считанные минуты”.
Украинские пользователи Сети посмеялись над Виктором Медведчуком из-за иска. В его честь переименовали “эффект Стрейзанд”, в частности — в Википедии.
Офис президента напомнил о недопустимости цензуры и назвал решение суда о запрете распространения книги Вахтанга Кипиани таким, что “удивляет формулировками”.
Министерство культуры и информационной политики Украины рекомендует книгу Вахтанга Кипиани “Дело Василия Стуса” к прочтению, а глава министерства Александр Ткаченко пообещал лично закупить часть тиража для национальных библиотек, пока скандальное дело о запрете книги находится в апелляции.
- Из-за новости о фильме о Василии Стусе Медведчук подал в суд на интернет-издание #Буквы.
25 июня в Подольском суде Киева продолжилось рассмотрение дела по иску Медведчука по интернет-издание #Буквы.
- На продленном предыдущем заседании судом по новым доказательствами, представленными представителем истца, были утверждены новые ответчики — владельцы домена #Буквы Петр Терентьев и Екатерина Рошук. Теперь дело подлежит новому рассмотрению, из-за чего суд принял решение направить материалы иска новым ответчикам, вызвать их на судебное заседание, которое состоится 29 октября 2020 года.