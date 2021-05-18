Росія досі утримує вдовж українського кордону 80 тисяч військових та значну кількість техніки, – Хомчак

Попри заяви про відведення військ, Російська Федерація продовжує утримувати близько 80 тисяч військових на ділянках вдовж кордону з Україною.

Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак на засіданні Військового комітету НАТО у форматі з Україною, інформує пресслужба Генерального штабу ЗСУ.

Він наголосив, що така кількість військових достатня для повномасштабного наступу Росії на Україну.

“Попри заяву міністра оборони РФ про повернення військ в місця постійної дислокації, Росія продовжує утримувати близько 80 тисяч особового складу і значну кількість озброєння і військової техніки біля різних ділянок кордону з Україною“, – заявив він.

Також Хомчак зазначив, що Росія перекинула в Азово-Чорноморський регіон кораблі та катери з метою посилення російського угруповання з Північного флоту і Каспійської флотилії.

“За нашими оцінками, згадане дозволяє Росії швидко наростити наступальні здібності угруповань своїх збройних сил для здійснення наступальних дій проти України”, – підкреслив головнокомандувач ЗСУ.

За його словами, у Генштабі не виключає можливості того, що для посилення політичного та військового тиску на Україну, РФ може використати територію та інфраструктуру інших держав. Зокрема, він заявив про потенційну загрозу проведення запланованих на вересень спільних стратегічних навчань збройних сил Росії та Білорусі “Захід – 2021”.