Российский дизайнер, блогер и путешественник Артемий Лебедев высмеял взрыв в десятиэтажном доме по ул. Крушельницкой в Киеве, в результате которого погибли пять человек.

Ролик опубликован на его официальном YouTube-канале.

Лебедев “пошутил”, что взрыв в доме произошел по вине “русского газа”.

“Взрыв в жилом доме в Киеве: разрушены несколько этажей, есть жертвы. Ну пи*дануло там, надо сказать, знатно, вынесло несколько этажей, у какой-то квартиры вообще пол отвалился, только стены остались. Короче, я думаю, бл*ть, что дом этот надо будет снести. Просто не представляю себе, как дом этот можно реконструировать. Говорят, что там – на кухне взорвался газ, я предполагаю, что это был российский газ и жду теперь версию украинских властей о том, что русский газ – диверсант – взрывает дома мирных жителей в Киеве”, – сказал он.

Напомним, 21 июня в 10:00 в десятиэтажном доме по ул. Крушельницкой в Киеве произошел мощный взрыв, в результате которого повреждены перекрытия нескольких этажей. Вскоре стало известно о гибели одной женщины. Позже количество жертв возросло до трех.

На месте ликвидации последствий взрыва в общем спасатели нашли тела 5 погибших.