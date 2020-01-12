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Российский блогер высмеял авиакатастрофу украинского самолета в Тегеране

Российский дизайнер, изобретатель, бизнесмен, блогер, путешественник Артемий Лебедев высмеял авиакатастрофу украинского самолета в Тегеране, в результате которой погибли 176 человек.

Воскресенье, 12 января 2020, 16:38

Ролик опубликован на его официальном YouTube-канале.

По словам Лебедева, причиной крушения стала “техническая неисправность”.

“Это все летающие сараи. И, скорей всего, экономится там на всем, на чем только можно, покупаются какие-то “левые” запчасти. Я думаю, что авиация — это не самая сильная сторона современной Украины”, — сказал он.

(На видео с 18:00)

  • 8 января вскоре после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев. Так, погибли: 82 гражданина Ирана; 63 гражданина Канады; 11 граждан Украины (двое пассажиров и 9 членов экипажа); 10 граждан Швеции; 4 гражданина Афганистана; трое граждан Германии; трое граждан Великобритании.
  • Сегодня около семи утра министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф у себя в Twitter заявил, что причиной катастрофы Boeing “Международных авиалиний Украины” под Тегераном стала “человеческая ошибка во время кризиса, вызванного авантюризмом США”.
  • После этого президент Исламской Республики Иран Хасан Рухани официально подтвердил, что самолет МАУ был сбит в небе над Тегераном.
  • Президент Украины Владимир Зеленский вечером 11 января провел телефонный разговор с президентом Ирана Хасаном Рухани по поводу самолета МАУ. Рухани выразил соболезнования украинскому народу и семьям погибших. Он также извинился от имени Ирана за трагедию.
Теги: загиблі, авиакатастрофа, Иран, блогер, Тегеран

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