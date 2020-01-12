Российский блогер высмеял авиакатастрофу украинского самолета в Тегеране

Ролик опубликован на его официальном YouTube-канале.

По словам Лебедева, причиной крушения стала “техническая неисправность”.

“Это все летающие сараи. И, скорей всего, экономится там на всем, на чем только можно, покупаются какие-то “левые” запчасти. Я думаю, что авиация — это не самая сильная сторона современной Украины”, — сказал он.

(На видео с 18:00)