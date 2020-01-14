Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов считает, что российские компании могут быть причастны к крушению украинского самолета в Иране.

Об этом он сказал в интервью изданию “Цензор.НЕТ.

“Весь мир увидел, что сегодня есть большие проблемы с российской противовоздушной обороной. Управление российскими ракетными комплексами крайне несовершенно. Мы видим, что российская ПВО работает не совсем корректно. Покупатели систем ПВО российского производства должны обратить на это внимание”, – заявил Данилов.

Секретарь СНБО также напомнил, что в 2018 году системами ПВО, проданными Сирии, был сбит российский самолет Ил-20.

“Сейчас мы снова видим несовершенство российских ЗРК, которые провоцируют тяжелые последствия. Поэтому не исключено, что российские компании – производители зенитно-ракетных комплексов могут быть также причастны к трагедии”, – считает он.