Об этом он сказал в интервью изданию “Цензор.НЕТ.
“Весь мир увидел, что сегодня есть большие проблемы с российской противовоздушной обороной. Управление российскими ракетными комплексами крайне несовершенно. Мы видим, что российская ПВО работает не совсем корректно. Покупатели систем ПВО российского производства должны обратить на это внимание”, – заявил Данилов.
Секретарь СНБО также напомнил, что в 2018 году системами ПВО, проданными Сирии, был сбит российский самолет Ил-20.
“Сейчас мы снова видим несовершенство российских ЗРК, которые провоцируют тяжелые последствия. Поэтому не исключено, что российские компании – производители зенитно-ракетных комплексов могут быть также причастны к трагедии”, – считает он.
- 8 января вскоре после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев.
- 11 января Иран признал, что причиной катастрофы Boeing “Международных авиалиний Украины” под Тегераном стала ракетная атака.
- Президент Украины Владимир Зеленский вечером 11 января провел телефонный разговор с президентом Ирана Хасаном Рухани по поводу самолета МАУ. Рухани выразил соболезнования украинскому народу и семьям погибших. Он также извинился от имени Ирана за трагедию.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что украинская сторона имела доказательства ракетного удара по самолету авиакомпании МАУ в Иране еще до официального признания вины этой страной и до заявлений других стран. “Через очень короткий промежуток времени, соединив все информационные потоки, мы поняли, что произошло. Мы не могли это сделать сразу публично, нам надо было еще поработать. Иран – это очень сложная страна, и мы очень волновались, чтобы они не отправили наших специалистов в обратную сторону”, – объяснял он.