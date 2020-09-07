Об этом он написал на своей странице у Facebook.
Ранее сообщалось, что Богдан, Саакашвили и “слуга народа” Ясько “обсудили киевские выборы”.
Саакашвили опроверг возможность создания в ближайшее время партийного проекта с Андреем Богданом.
“У меня с Андреем дружеские отношения, ровно так же как и со многими другими с различными политическими бэкграундами. У себя дома, за дружеским столом, я могу обсуждать любые темы с кем угодно. Никаких общих политических и партийных проектов я с Андреем Богданом в ближайшее время создавать не собираюсь. Это не мешает нашему общению. Политически моя позиция абсолютно понятна. Я полностью поддерживаю президента Зеленского и стараюсь быть полезным народу Украины в разработке преобразований и реформ, чем и активно сейчас занимаюсь”, – сообщил Саакашвили.
Напомним, Госбюро расследований через суды Полтавы арестовало земельные участки под ЖК “Новый Подол” и “О2 Residence” в Киеве, строительством которых занимаются компании, связанные с Андреем Ваврышем — другом и бизнес-партнером экс-главы Офиса президента Андрея Богдана.
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