Семеро бывших послов США в Украине заявили, что публикация пленок с якобы записями Петра Порошенко и Джозефа Байдена направлена ​​на то, чтобы разъединить наши страны.

Свое заявление они обнародовали на сайте Атлантического совета.

В обращении Послов отмечается, что за последние три десятилетия Соединенные Штаты и Украина развили масштабные и прочные отношения, служащие интересам обеих стран – “стран, которые разделяют ценности демократии, воли и человеческой свободы”.

“Успех Украины как независимого, стабильного, демократического государства с сильной рыночной экономикой, укорененной в европейских институтах, отвечает интересам Соединенных Штатов, состоит в укреплении стабильности и безопасности в Европе. Двусторонние отношения между нашими странами давно пользуются широкой двухпартийной поддержкой в ​​Соединенных Штатах, как в Конгрессе, так и на уровне президентов от обеих Республиканской и Демократической партий. Наши отношения также опираются на поддержку широкого спектра украинского политикума”, – говорится в заявлении.

Послы отмечают, что в течение многих лет они работали над развитием и укреплением американско-украинского стратегического партнерства, созданного в 1996 году.

“Именно поэтому нас поражают попытки втянуть Украину во внутренние политические процессы в Америке в контексте приближающихся выборов президента Соединенных Штатов в 2020 году. Эти намерения продвигают лукавый и токсический смысл, который не основывается на реалиях американско-украинских отношений, но имеет целью ослабить сотрудничество между Соединенными Штатами, и Украиной и внести раскол между нашими странами. Это не служит интересам ни одной из наших стран”, – говорится в обращении.

“Строго осуждаем такие действия, которыми хотят разделить наши страны, и призываем официальные лица в обоих государствах вместе предотвратить шаги, которые только нанесут вред нашим двусторонним отношениям и отдалят наши страны друг от друга”, – отмечают послы США в Украине.

Заявление подписали семь из девяти бывших послов США в Украине: Роман Попадюк, Стивен Пайфер, Карлос Паскуаль, Джон Хербст, Уильям Тейлор, Джон Теффт и Мари Йованович.

Напомним, 19 мая народный депутат Андрей Деркач опубликовал аудиозаписи, которые, по его словам, могут свидетельствовать о влиянии экс-вице-президента США Джозефа Байдена на пятого Президента Украины Петра Порошенко.

Порошенко заявил, что опубликованные записи являются попыткой “пятой колонны Кремля” подорвать двухпалатную поддержку США Украины.

Народный депутат Украины VIII созыва, член наблюдательного совета акционерного общества “Укрзализныця” Сергей Лещенко согласился с пятым президентом Украины Петром Порошенко в том, что публикация аудиофайлов разговора Порошенко и экс-вице-президента США Джозефа Байдена имеет российские корни.