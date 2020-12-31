Об этом сообщает американский телеканал CNN.
Как известно, 14 декабря коллегия выборщиков своим голосованием утвердила победу демократа Джо Байдена на президентских выборах в США.
За Байдена проголосовали 306 выборщиков, а за действующего президента США Дональда Трампа — 232. Для победы необходимо было получить 270 голосов выборщиков.
Но голосование коллегии выборщиков – не последний шаг в конституционном процессе избрания президента США.
В соответствии с конституцией страны, результаты голосования коллегии еще должны быть утверждены Конгрессом США. Это должно произойти 6 января (на совместном заседании Сената и Палаты представителей Конгресса).
Сенатор Джош Хоули в среду, 30 декабря, заявил о намерении возразить на совместном заседании в Конгрессе против утверждения результатов голосования выборщиков, которое должно официально закрепить победу Джо Байдена.
“Миллионы избирателей, обеспокоенных честностью выборов, заслуживают того, чтобы их выслушали. Я буду возражать 6 января от их имени”, – написал он в своем Twitter-аккаунте.
“Я не могу голосовать за то, чтобы утвердить результаты голосования коллегии выборщиков 6 января, не указав, что некоторые штаты, в частности Пенсильвания, не следуют собственным законам о выборах… Конгресс, как минимум, должен расследовать обвинения в фальсификации результатов голосования и принять меры для обеспечения честности наших выборов. Но Конгресс до сих пор бездействовал”, – говорится в заявлении Хоули.
Как отмечает CNN, Джош Хоули – первый сенатор, объявивший о планах возразить против результатов выборов. Его решение означает, что в Палате представителей и Сенате США состоятся дебаты и голосование по результатам выборов.
Как объясняют журналисты CNN, возражение Хоули не изменит исход выборов, только затянет неизбежное подтверждение победы Джо Байдена.
Демократы в данный момент контролируют Палату представителей. Кроме того, ряд сенаторов от Республиканской партии ранее заявляли, что отвергают утверждения Трампа о “мошенничестве” на выборах.
В материале CNN говорится, что позиция Хоули “поставит многих его коллег-республиканцев в Сенате в трудное политическое положение, заставив их выбирать, встать ли на сторону Трампа или на сторону народной воли избирателей”.
Лидер сенатского большинства, республиканец Митч Макконнелл в частном порядке уже призвал коллег не оспаривать результаты выборов.
Ранее действующий президент США Дональд Трамп обратился к сенаторам и призвал их “бороться за результаты выборов”.
К Хоули еще могут присоединиться и выразить свои возражения другие сенаторы.
Ранее член Палаты представителей США, республиканец из Алабамы Мо Брукс сообщил, что республиканцы в Палате представителей рассматривают возможность озвучить возражения против результатов в шести штатах, в которых выиграл Джо Байден. По данным CNN, это может положить начало 12-часовым дебатам в Конгрессе.
Завершающим этапом выборов должна стать инаугурация новоизбранного президента 20 января 2021 года. Он должен принести присягу и вступить в должность.
- Вице-президент Майкл Пенс отказался пересматривать результаты президентских выборов, в которых победу одержал Джо Байден.
- Избранный президент Джо Байден после того, как Коллегия выборщиков подтвердила его победу на выборах, в своей речи заявил, что “верховенство закона, наша Конституция и воля народа восторжествовали” над попытками Дональда Трампа оспорить результаты.