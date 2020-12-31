Сенатор-республиканец от штата Миссури Джош Хоули намерен оспорить результаты голосования на президентских выборах в США во время подсчета голосов в Конгрессе 6 января.

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Как известно, 14 декабря коллегия выборщиков своим голосованием утвердила победу демократа Джо Байдена на президентских выборах в США.

За Байдена проголосовали 306 выборщиков, а за действующего президента США Дональда Трампа — 232. Для победы необходимо было получить 270 голосов выборщиков.

Но голосование коллегии выборщиков – не последний шаг в конституционном процессе избрания президента США.

В соответствии с конституцией страны, результаты голосования коллегии еще должны быть утверждены Конгрессом США. Это должно произойти 6 января (на совместном заседании Сената и Палаты представителей Конгресса).

Сенатор Джош Хоули в среду, 30 декабря, заявил о намерении возразить на совместном заседании в Конгрессе против утверждения результатов голосования выборщиков, которое должно официально закрепить победу Джо Байдена.

“Миллионы избирателей, обеспокоенных честностью выборов, заслуживают того, чтобы их выслушали. Я буду возражать 6 января от их имени”, – написал он в своем Twitter-аккаунте.

“Я не могу голосовать за то, чтобы утвердить результаты голосования коллегии выборщиков 6 января, не указав, что некоторые штаты, в частности Пенсильвания, не следуют собственным законам о выборах… Конгресс, как минимум, должен расследовать обвинения в фальсификации результатов голосования и принять меры для обеспечения честности наших выборов. Но Конгресс до сих пор бездействовал”, – говорится в заявлении Хоули.

Как отмечает CNN, Джош Хоули – первый сенатор, объявивший о планах возразить против результатов выборов. Его решение означает, что в Палате представителей и Сенате США состоятся дебаты и голосование по результатам выборов.

Как объясняют журналисты CNN, возражение Хоули не изменит исход выборов, только затянет неизбежное подтверждение победы Джо Байдена.

Демократы в данный момент контролируют Палату представителей. Кроме того, ряд сенаторов от Республиканской партии ранее заявляли, что отвергают утверждения Трампа о “мошенничестве” на выборах.

В материале CNN говорится, что позиция Хоули “поставит многих его коллег-республиканцев в Сенате в трудное политическое положение, заставив их выбирать, встать ли на сторону Трампа или на сторону народной воли избирателей”.

Лидер сенатского большинства, республиканец Митч Макконнелл в частном порядке уже призвал коллег не оспаривать результаты выборов.

Ранее действующий президент США Дональд Трамп обратился к сенаторам и призвал их “бороться за результаты выборов”.

К Хоули еще могут присоединиться и выразить свои возражения другие сенаторы.

Ранее член Палаты представителей США, республиканец из Алабамы Мо Брукс сообщил, что республиканцы в Палате представителей рассматривают возможность озвучить возражения против результатов в шести штатах, в которых выиграл Джо Байден. По данным CNN, это может положить начало 12-часовым дебатам в Конгрессе.

Завершающим этапом выборов должна стать инаугурация новоизбранного президента 20 января 2021 года. Он должен принести присягу и вступить в должность.